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Pula će ograničiti cijene hrane i pića na adventskim kućicama!

Piše 24sata,
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Pula će ograničiti cijene hrane i pića na adventskim kućicama!
Pula: Podno Arene pokrenut panoramski kotač koji je dio Adventa | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Svaka kućica će na ovogodišnjem Adventu morati nuditi barem jedan proizvod po cijeni koju je propisao grad. Iako su ugostitelji podržali ovu inicijativu, tvrde da će to utjecati na kvalitetu i veličinu proizvoda

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Pula je zakupcima adventskih kućica propisala najviše cijene za dio hrane i pića iz obvezne ponude. Prema uvjetima koje prenosi Dnevnik.hr, kuhano vino, topla čokolada i kakao stajat će najviše tri eura, kao i fritule, palačinke i božićni kolačići. Čaj i voda moći će stajati najviše dva eura, a hot dog, hamburger i bakalar najviše pet eura. Grad je time odredio gornje cijene za pojedine proizvode, no ne i za cjelokupnu ponudu na adventskim štandovima.

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Svaka kućica, ovisno o vrsti ponude, morat će imati barem jedan proizvod po unaprijed propisanoj cijeni. Ugostitelji će cijene ostalih jela i pića određivati samostalno. To znači da posjetitelji neće na svakom štandu pronaći sve proizvode po gradskim cjenovnim ograničenjima, nego će svaki zakupac odabrati barem jednu stavku iz svoje ponude koju će prodavati po propisanoj cijeni.

Advent u Puli
Advent u Puli | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Ugostitelji podržavaju ovakav pristup, ali upozoravaju kako će cijena utjecati na veličinu i kvalitetu proizvoda. Većina bi, prema navodima portala, ipak bez poteškoća mogla ponuditi barem jedan proizvod po određenoj cijeni. Sličan model već primjenjuje Poreč, a namjera je posjetiteljima omogućiti pristupačan zalogaj ili piće. Pula tako ograničava cijenu dijela ponude, dok ugostiteljima ostavlja mogućnost da sami formiraju cijene ostalih proizvoda.

Advent u Puli 2026. trajat će od 29. studenoga 2026. do 6. siječnja 2027., prema najavi koju prenosi Dnevnik.hr. Glavni program održavat će se ispred Arene, gdje planiraju postaviti klizalište površine 900 četvornih metara i organizirati glazbeni program. Grad će uvesti i novu adventsku lokaciju kod Kaštela, s božićnim sajmom, radionicama i sadržajima za obitelji. Program će obuhvatiti i Trg Portarata, Forum, Park grada Graza te gradsku tržnicu.

*Uz korištenje AI-ja

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