Obavijesti

Lifestyle

Komentari 9
U 6 dana spavala 4 sata PLUS+

Puljanka (46) pretrčala 366 km u šest dana: Usred utrke počela sam halucinirati, priviđalo mi se

Piše Dijana Marić-Odobašić,
Čitanje članka: 5 min
Puljanka (46) pretrčala 366 km u šest dana: Usred utrke počela sam halucinirati, priviđalo mi se
Foto: Saša Miljević/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Puljanki Mladenki (46) prekipjelo je prije 10 godina razvlačiti se po kauču pa je bez priprema počela natjecati se. Jedina je Hrvatica koja je završila Tour des Geants

Admiral

U šest dana pretrčala je 336 kilometara uz 26.000 metara visinske razlike, što gotovo odgovara visini tri Mount Everesta.U šest dana spavala je ukupno četiri sata. Zbog nespavanja je počela halucinirati nakon što je prošla pola utrke. Ali Puljanka Mladenka Buić (46) jedina je žena iz Hrvatske, uz jednog Hrvata, koja je završila TOR 330-Tour des Geants. Utrku je završila za 148 sati,15 minuta i 56 sekundi. Od oko 1100 trkača koji su krenuli na startu, njih 690 stiglo je do cilja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Košta manje, miriši isto: Ovo su najbolji dupovi skupih parfema
PARFEMI KOJI VARAJU NOS

Košta manje, miriši isto: Ovo su najbolji dupovi skupih parfema

Volite luksuzne parfeme, ali vas cijena često šokira? Donosimo vam pravu malu kolekciju dupe parfema, mirisnih dragulja koji vjerno oponašaju svoje dizajnerske uzore, ali bez da vam isprazne novčanik
Svaki znak Zodijaka ima svoj sretan broj - otkrijte koji je vaš!
ZA SREĆU I USPJEH

Svaki znak Zodijaka ima svoj sretan broj - otkrijte koji je vaš!

Jeste li znali da svaki horoskopski znak ima svoj sretan broj koji može privući uspjeh, ljubav i ravnotežu? Otkrijte koji brojevi donose najviše sreće baš vašem znaku i kako ih možete koristiti u svakodnevnom životu
Zadnji pred oltar: Ovi znakovi Zodijaka jako teško ulaze u brak
BRAK IM NIJE PRIORITET

Zadnji pred oltar: Ovi znakovi Zodijaka jako teško ulaze u brak

Dok neki sanjaju o vjenčanju od malena i jedva čekaju pronaći 'onu pravu' osobu, postoje horoskopski znakovi kojima je brak zadnja stvar na pameti. Njima su sloboda, osobni razvoj i avantura često važniji od prstena i obiteljskog gnijezda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026