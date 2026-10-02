Puljanka (46) pretrčala 366 km u šest dana: Usred utrke počela sam halucinirati, priviđalo mi se

U šest dana pretrčala je 336 kilometara uz 26.000 metara visinske razlike, što gotovo odgovara visini tri Mount Everesta.U šest dana spavala je ukupno četiri sata. Zbog nespavanja je počela halucinirati nakon što je prošla pola utrke. Ali Puljanka Mladenka Buić (46) jedina je žena iz Hrvatske, uz jednog Hrvata, koja je završila TOR 330-Tour des Geants. Utrku je završila za 148 sati,15 minuta i 56 sekundi. Od oko 1100 trkača koji su krenuli na startu, njih 690 stiglo je do cilja.