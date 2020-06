Ravnopravni pas u krevetu: Sve dobre i loše strane tog suživota

Ako ste se ikad zapitali postoje li određeni zdravstveni rizici ako dopuštate psu da spava s vama, vrijeme je da promislite o pozitivnim i negativnim stranama te navike

<p>Uvijek se volimo maziti s našim ljubimcima i omogućiti im da su uz nas u svako doba dana i noći, piše <a href="https://www.pinkvilla.com/lifestyle/people/pet-parenting-tips-it-safe-share-same-bed-your-pet-dog-541840">Pinkvilla</a>.</p><p>Zbog toga mnogi često dopuštaju svojim ljubimcima da s njima spavaju u krevetu. No je li to sigurno iz zdravstvenog aspekta? Postoje mnoga suprotstavljena mišljenja o toj temi. S jedne strane postoje izvjesni benefiti, no s druge strane tu su i zabrinjavajući podaci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zeki i Luna su najbolji prijatelji</p><p>Ovisno o životnom stilu i vlastitom odabiru, vlasnik je taj koji odlučuje. No prije nego što odlučite, razmotrite sve pozitivne i negativne strane mogućnosti da krevet dijelite sa svojim psom.</p><h2>Prednosti</h2><p>Liječnici kažu da spavanje s kućnim ljubimcem može pozitivno utjecati na čovjekovo psihičko zdravlje. Osjećaj bliskosti snižava povišeni krvni tlak, smanjuje stres i depresiju. Sve to moguće je zbog oslobađanja oksitocina koji smanjuje razinu kortizola i snižava tlak.</p><p>Dakle, ako spavate u istom krevetu sa svojim psom, možete utjecati na tjeskobu, depresiju i stres. Ta navika dodatno osnažuje vezu s ljubimcem, a to igra veliku ulogu u vašem osjećaju psihičke sigurnosti i smanjuje usamljenost. To je osobito važno ljudima kojima treba emotivna potpora.</p><h2>Negativne strane</h2><p>Zbog spavanja s ljubimcem krevet će se brže ugrijati i prije će se zaprljati njegovom dlakom. Pas će zauzeti većinu prostora i nećete se moći opustiti ni rastegnuti.</p><p>Dodatno, pas može imati parazite, grinje, buhe i druge nametnike koje će unijeti u vaš krevet. Zbog toga se kod pojedinih ljudi može potaknuti alergija ili astma. Psi također prenose gljivične infekcije, pa možete imati ozbiljnih problema s kožom.</p><h2>Kako odlučiti?</h2><p>Prije svega, trebate ustanoviti koje su navike spavanja vašeg psa, kakva je njegova osobnost, temperament i zdravstveno stanje. Ako pas hrče, to može ometati vaš san i možda dijeljenje postelje nije dobar odabir za vas. Ima ljudi koji su alergični na dlaku svojih ljubimaca, pa i u tom slučaju treba promisliti treba li ga pustiti na krevet. No prije svega, najbolje bi bilo konzultirati se sa svojim liječnikom.</p>