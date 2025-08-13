Obavijesti

Putna ljekarna: Evo što morate imati, ponesite i aktivni ugljen

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U putnoj ljekarni svakako bi se, uz aktivni ugljen, trebali naći rehidracijska otopina, paracetamol, repelenti, zavoj i škarice, antiseptični sprej za dezinfekciju i flasteri u nekoliko veličina...

Ako putujete na odmor u Hrvatskoj, u većini mjesta dostupni su domovi zdravlja i ljekarne, pa najčešće nije potrebno nositi puno više od redovne terapije lijekova koju inače pijemo. No kako smo ljeti obično aktivni, pa su česte i manje ozljede, a želučane i crijevne viroze ili zubobolja najčešće se javljaju noću i vikendom, baš onda kad liječnici ne rade, dobro je spakirati malu putnu ljekarnu za prvu pomoć.

