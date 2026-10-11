Putna ljekarna za svaku priliku: Što sve mora sadržavati vaš mali medicinski set

Glavobolja, probavne smetnje ili dosadni žuljevi mogu lako uništiti dugo planirano razgledavanje novog grada. Zbog toga liječnici savjetuju koje lijekove bez recepta i medicinske potrepštine uvijek trebate imati pri ruci, posebno kada putujete u strane zemlje.

Osnovni lijekovi za bezbrižan odmor

Svaka kvalitetna putna ljekarna započinje s lijekovima protiv bolova i za snižavanje povišene tjelesne temperature. Paracetamol i ibuprofen najčešći su i najpouzdaniji izbor, a uz njih uvijek spakirajte i mali digitalni toplomjer. Ako putujete s djecom, pobrinite se da ponesete odgovarajuće sirupe ili čepiće prilagođene njihovoj dobi.

Promjena klime i drugačija prehrana često uzrokuju probavne smetnje koje mogu pokvariti putovanje. Zato stručnjaci preporučuju redovito uzimanje probiotika čak i prije polaska, kako biste pripremili crijevnu floru na nove izazove. U torbicu obavezno ubacite medicinski ugljen za slučaj sumnje na trovanje hranom i oralne rehidracijske soli koje sprječavaju dehidraciju kod proljeva i povraćanja.

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Osobama koje pate od bolesti kretanja putovanje automobilom ili brodom može brzo postati noćna mora. Tablete protiv mučnine preporučuje se popiti pola sata prije vožnje, a kao prirodna alternativa odlično služe i preparati na bazi đumbira. Uz to, svakako ponesite antihistaminike u obliku tableta ili kreme jer nikada ne znate kada vas može iznenaditi alergijska reakcija na novu hranu ili ubod insekta.

Oprema za prvu pomoć i zaštitu kože

Istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se čak 63 posto putnika ili njihovih suputnika s putovanja vrati bolesno ili ozlijeđeno. Kako biste sanirali manje ogrebotine ili žuljeve nakon dugog hodanja, uvijek pripremite osnovni pribor za prvu pomoć. To uključuje vodootporne flastere različitih veličina, sterilne gaze, zavoj i antiseptik u spreju za dezinfekciju rana.

Sunce može biti izrazito opasno, bez obzira na to ljetujete li na moru ili planinarite. Obavezno ponesite kremu za zaštitu od sunca s visokim faktorom te ju obilno nanosite nakon svakog znojenja ili kupanja. Za ublažavanje eventualnih opeklina dobro će vam doći losion s dekspantenolom koji regenerira oštećenu kožu.

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Komarci i ostali insekti znaju biti vrlo uporni i neugodni gosti na odmoru. Repelenti u spreju zaštitit će vas od uboda, dok će gelovi za ublažavanje svrbeža smiriti kožu ako do uboda ipak dođe. Ljeti su česte i upale uha zbog plivanja, pa stručnjaci preporučuju nošenje kapi za uši te umjetnih suza koje pomažu kod iritacije očiju zbog vjetra ili klima-uređaja.

Pravila za prelazak granice i čuvanje lijekova

Svu redovitu terapiju koju uzimate morate pažljivo spakirati u količini dovoljnoj za cijelo putovanje, uz malu dodatnu zalihu za nepredviđene situacije. Te lijekove uvijek držite u ručnoj prtljazi kako ne biste ostali bez njih ako se vaš kofer izgubi u prijevozu. Također, iznimno je važno da sve tablete ostanu u svom originalnom pakiranju kako bi carinici lako mogli provjeriti o čemu se radi.

Mnogi ljudi ne shvaćaju da su neki svakodnevni lijekovi zabranjeni u inozemstvu i da ih granične službe mogu oduzeti. Na primjer, tablete koje sadrže pseudoefedrin ili kodein mogu izazvati ozbiljne probleme u državama poput Japana, Singapura i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za putovanja unutar Europe s jakim analgeticima ili sedativima često vam je potrebna takozvana schengenska potvrda.

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Kako biste izbjegli novčane kazne ili neugodna ispitivanja na aerodromu, zatražite od svog liječnika potvrdu o terapiji na engleskom jeziku. Na samom kraju, pazite i na uvjete u kojima čuvate svoju putnu ljekarnu tijekom ljetnih vrućina. Lijekove nipošto ne ostavljajte u vrućem automobilu ili na izravnom suncu, jer većina njih zahtijeva čuvanje na temperaturi do 25 stupnjeva celzijevih.

