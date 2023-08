Putnici su ignorirali taksije sve dok ih nisu obojili u žutu boju

Walden W. Shaw je 25. kolovoza 1910. osnovao tvrtku Shaw Livery Company za pružanje taksi usluga u Chicagu. Za menadžera je zaposlio Johna D. Hertza, koji će kasnije preuzeti kontrolu nad tvrtkom. S obzirom da im posao nije odmah u početku išao dobro, Hertz je naručio istraživanje na lokalnom sveučilištu kako bi otkrio koja je to boja koju je najlakše uočiti. Dobili su odgovor da je to žuta i tako su sve taksije obojili u tu boju kako bi privukli potencijalne putnike. Žuta boja taksija im je na kraju zaista donijela veliki uspjeh u poslu, a Hertz se ubrzo 1915. reorganizirao u Yellow Cab Company s 40 taksija. Nakon toga je proširio franšizu taksija u drugim velikim gradovima, uključujući i New York City, gdje je ostalo i glavno sjedište.