Putoholičarka sam od malih nogu! Lara (15) iz Rijeke bila je u 27 zemalja na 4 kontinenta

Dok njezini vršnjaci tek maštaju o putovanjima s roditeljima ili bez njih, 15-godišnja Riječanka Lara Karuza već ima putnički životopis i iskustva kao iz pustolovnog filma na kojem bi joj pozavidjeli i mnogi odrasli. Plivala je u meksičkim cenotama, spavala u šatoru u Sahari, plovila Nilom, plutala u Crvenome moru, letjela balonom iznad Kapadokije, upoznavala daleke kulture i sjedila u dnevnom boravku potpuno nepoznate obitelji u Zanzibaru. Na prvo je putovanje krenula kad je imala samo tri mjeseca. Naime, mama Adriana i tata Vedran, novinarka i fotograf, koji su i sami mnogo putovali prije rođenja kćeri, tad su odlučili povesti je na svoje avanture.