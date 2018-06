Putovanja i odmori: U sezoni je smještaj čak 20 posto skuplji

Boravak za dvoje na Palagruži u lipnju će stajati 3912 kuna. U kolovozu je 5052, s prijevozom od Korčule oko 10.300 kuna, a treba dodati prijevoz do Korčule i hranu. Atlas osim Palagruže nudi odmor na još devet svjetionika.

Oko 20 posto jeftiniji je smještaj u lipnju te od kraja kolovoza, rekli su nam u turističkoj agenciji Atlas.

Foto: 24 sata

Na drugom kraju Mediterana 8240 kuna stajat će također sedam dana za dvoje, zrakoplov do Krete te noćenje i doručak. Isto sedam dana u srpnju za dvoje, šest noćenja i hrana, ali na brodu od Vukovara do Beča stajat će 3980 kuna. Doplata po osobi na brodu je 30 eura, a 400 kuna je autobus od Beča od Osijeka, navodi Arriva. Imaju i riječno krstarenje za 13.790 kuna po osobi, od 22. srpnja, 11 dana od St. Peterburga do Moskve. U cijeni je zrakoplov od Ljubljane i povratak iz Moskve, pristojbe, prijevoz, devet punih i jedan polupansion.

Agencija Integral Zagreb nudi aranžman do španjolske Palma de Mallorce. Last minute ponude za polaske u lipnju su od 3815 kuna po osobi. U cijeni je zrakoplovna karta od Graza, prijevoz do hotela te polupansion. Iz Integrala dodaju da je odmor na Jadranu jeftiniji ako se uplati do 31. svibnja, sedam polupansiona po osobi u Depadansi Alem u Baškom Polju u pred i post sezoni stoji 1450, a u sezoni 1690 kuna. U baranjskom hotelu Lug polupansion za dvoje je 550 kuna, jednako cijele godine, no daju popust ostane li se sedam dana. Blizu je Park prirode Kopački rit do kojeg se može biciklom te aktivno i uz domaću hranu provesti odmor.