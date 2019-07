Putuje i ženama govori da su lijepe pa fotka njihove reakcije

Lijepa riječ ne košta ništa, a nekome će uljepšati dan, vratiti vjeru u ljude, na trenutak dočarati da život možda i nije toliko loš. Turski fotograf Mehmet Genç, poznatiji pod imenom Rotasiz Seyyah, što u prijevodu znači 'nomad bez rute', krenuo je na put po svijetu i odlučio ženama koje susretne reći da su lijepe, većinom starijima.

Putovao je kroz Brazil, Ekvador, Kolumbiju, Gvatemalu...

Fotkao je izraze lica tih žena prije i nakon što im je dao kompliment. Te njegove fotografije zorno dočaravaju kako lijepa riječ utječe na svakog čovjeka i koliko pomalo uzdrma njegov unutarnji svijet. Projekt je nazvao 'You are so Beautiful' (ti si jako lijepa), a krenuo je s njim 2015. godine.

Foto: Rotasiz Seyyah

Inače, on je do 2010. godine radio kao IT stručnjak, ali dao je otkaz i odlučio se posvetiti onome što ga ispunjava - fotografiji. Na putovanje svijetom krenuo je dvije godine kasnije.

Pojasnio je zašto uglavnom komplimente dijeli starijim ženama.

- Zato što one, vjerojatno, nisu čule kompliment zadnjih deset, 15 godina svojeg života - rekao je i dodao da je na svojem putovanju susreta i starice od sto godina te da su i one vrlo pozitivno reagirale kada im je rekao da su lijepe.

Ovo su neke od žena kojima je uljepšao dan:

1.

Foto: Rotasiz Seyyah

2.

Foto: Rotasiz Seyyah

Foto: Rotasiz Seyyah

Foto: Rotasiz Seyyah

Foto: Rotasiz Seyyah

Pogledajte ih i u videu: