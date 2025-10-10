Zbog slabe vidljivosti i niske sigurnosti pješaka u prometu, tvornice odjeće i obuće dosjetile su se reflektirajućih folija, a među njihovim proizvođačima bilo je i Borovo
Radi bolje sigurnosti pješaka uvedena reflektirajuća folija
Tijekom '80-ih velik je problem bila sigurnost pješaka na cestama zbog male vidljivosti. Tvornice odjeće i obuće tad su se dosjetile reflektirajućih folija, koje su osmišljene da povećaju vidljivost pješaka i spase mnoštvu mališana život: "Već se godinama govori i ističe da djeca najviše stradaju u predvečerje, kad je vidljivost loša. To je ponukalo neke naše proizvođače konfekcije, obuće i galanterije da lansiraju niz odjevnih predmeta i obuće s reflektirajućom folijom, koja osjetno povećava sigurnost djece na cesti...".
