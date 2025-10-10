Obavijesti

NA DANAŠNJI DAN

Radi bolje sigurnosti pješaka uvedena reflektirajuća folija

Piše Marijana Matković,
Radi bolje sigurnosti pješaka uvedena reflektirajuća folija
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Zbog slabe vidljivosti i niske sigurnosti pješaka u prometu, tvornice odjeće i obuće dosjetile su se reflektirajućih folija, a među njihovim proizvođačima bilo je i Borovo

Tijekom '80-ih velik je problem bila sigurnost pješaka na cestama zbog male vidljivosti. Tvornice odjeće i obuće tad su se dosjetile reflektirajućih folija, koje su osmišljene da povećaju vidljivost pješaka i spase mnoštvu mališana život: "Već se godinama govori i ističe da djeca najviše stradaju u predvečerje, kad je vidljivost loša. To je ponukalo neke naše proizvođače konfekcije, obuće i galanterije da lansiraju niz odjevnih predmeta i obuće s reflektirajućom folijom, koja osjetno povećava sigurnost djece na cesti...".

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

