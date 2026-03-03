Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RADIONICA ZA PAMĆENJE PLUS+

'Radili smo praline s čvarcima, okus funkcionira - savršeno!

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 5 min
'Radili smo praline s čvarcima, okus funkcionira - savršeno!

Okusi u XOCOC-u, maloj čokoladarnici u Ptuju, nisu klasični. Bergamot, luk, dimljena sol, pa čak i maslinovo ulja ili čvarci - sve je to dio Matevžove bogate palete

Admiral

Kad jednom zakoračite u svijet ekskluzivnih pralina koje svojim vještim rukama u maloj čokoladarnici XOCOC u srcu Ptuja, najstarijem gradu Slovenije i nositelju titule prvaka kulturne baštine Europe za 2026. godinu, stvara chef Matevž Božič, više na čokoladu i ostale čokoladne delicije nećete gledati istim očima niti ih kušati istim okusnim pupoljcima. Savršenstvo ovih ekstravagantnih pralina svakako treba probati. To nije čokolada koju pojedete usput, nego iskustvo koje vas natjera da zastanete, zatvorite oči i pokušate razabrati sve slojeve okusa koji se izmjenjuju na nepcu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga
UZDRŽAVA SE SAMA

FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga

Sara Cheek iz Floride ima snažna stajališta o zastarjelim stereotipima u vezama. Smatra da nema ničeg lošeg u tome da žena bude stavljena na pijedestal, sve dok njezin suprug poznaje svoje granice i poštuje ju
Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...
PRVI ZNAKOVI PRELJUBA

Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...

Izdaja nikada ne dolazi bez traga - pa čak ni kada se netko trudi sakriti. Svaki horoskopski znak ima svoje tipične geste i ponašanja kojima nesvjesno odaje da nije potpuno iskren
Žene, evo savjeta! Ove stvari frajeri obožavaju u krevetu
MUŠKARCI PRIZNAJU

Žene, evo savjeta! Ove stvari frajeri obožavaju u krevetu

Seks je tema o kojoj mnogi šute, i žene i muškarci često se boje otvoreno razgovarati o svojim željama. Ipak, znati što vaš partner stvarno voli može potpuno promijeniti ljubavni život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026