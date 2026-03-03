Okusi u XOCOC-u, maloj čokoladarnici u Ptuju, nisu klasični. Bergamot, luk, dimljena sol, pa čak i maslinovo ulja ili čvarci - sve je to dio Matevžove bogate palete
RADIONICA ZA PAMĆENJE PLUS+
'Radili smo praline s čvarcima, okus funkcionira - savršeno!
Čitanje članka: 5 min
Kad jednom zakoračite u svijet ekskluzivnih pralina koje svojim vještim rukama u maloj čokoladarnici XOCOC u srcu Ptuja, najstarijem gradu Slovenije i nositelju titule prvaka kulturne baštine Europe za 2026. godinu, stvara chef Matevž Božič, više na čokoladu i ostale čokoladne delicije nećete gledati istim očima niti ih kušati istim okusnim pupoljcima. Savršenstvo ovih ekstravagantnih pralina svakako treba probati. To nije čokolada koju pojedete usput, nego iskustvo koje vas natjera da zastanete, zatvorite oči i pokušate razabrati sve slojeve okusa koji se izmjenjuju na nepcu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku