'Radio sam po buri i kiši, a sad ženama uređujem trepavice...'

Prije dvije godine bio sam na Sajmu ljepote u Zagrebu i tamo sam vidio sam jednog muškarca kako radi nokte. Drugi se natjecao u japanskoj metodi iscrtavanja obrva. Bio je tako opušten i ležeran u svom poslu. Tada sam shvatio da i ja to mogu. Prvo sam završio za masera i pedikera, a onda se educirao za sve vrste masaža, maderoterapiju odnosno "oklagijanje" tijela, lica i dekoltea, pa njegu stopala, nokte, trajni lak, gelove, umjetne trepavice i "lash lift", prirodno uvijanje trepavica, nabraja nam 39-godišnji Vjekoslav

koji s godinu dana mlađom suprugom Majdom radi u salonu ljepote Diva Art u Makarskoj.

Bračni par Katić stalno se usavršava u svom poslu, a podijelili su ga prema nekim vlastitim afinitetima. Tako nam Majda kaže kako ne voli raditi s trepavicama, dok Vjeki to super leži jer je strpljiv i smiren. Na pitanje kako su reagirale klijentice kad bi vidjele njega u salonu kaže kako su ga svi odlično prihvatili.

- Prije nego sam počeo raditi pomagao sam supruzi, skuhao bih curama kavu, pa me većina njih već znala. U početku im je možda i bilo malo čudno, ali su se kasnije opustile - kaže Vjeko koji je završio srednju elektrotehničku školu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Radio sam deset godina u pekari, pa u gastro centru, pa u lučici, radio sam i po buri i kiši, i suncu i žegi. Sad radim u normalnim uvjetima, u toplom i klimatiziranom. Radim sa suprugom za nas i našu obitelj i to se ne može uopće usporediti - kaže Vjeko dodajući da su ga neki u početku zezali, ali na kraju su ga oni pravi prijatelji podržali. Majda i on roditelji su dvoje djece i imaju kredit za stan pa je Majda ranijih godina, uz posao na hotelskoj recepciji, kući radila nokte.

- Dolazile bi mi prijateljice pa su mi one bile pokusni kunići. Tada sam se uvježbavala, pa to na početku nije sličilo na ništa - prisjeća se kroz smijeh Majda svojih početaka. Kad je sve nekako krenulo, otvorila je obrt i nije više mogla usklađivati posao u hotelu i privatni posao jer tako je radila pune četiri godine. Inače je završila turistički menadžment, a u hotelu je radila 17 godina. No tada se počela i educirati za druga područja u kozmetičarskom poslu, a prva joj je bila edukacija 'microblading' u Ljubljani.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Kako mi nikako nije leglo raditi s trepavicama nagovarala sam Vjeku da on to pokuša. Neko vrijeme se opirao, a onda je jedno jutro samo rekao da on to hoće - kaže Majda. Oboje rade i po 12 sati na dan, i zadovoljni su kako posao ide.

- Krenuli smo vrlo bojažljivo, a sad već gledamo kako proširiti posao i prijeći u veći prostor. Koliko zaradimo, toliko i ulažemo, i u nove tehnike, namještaj, ali i u vlastita znanja. S nama je sada i Jelena koju smo zaposlili, a zaposlit ćemo još djelatnika. A njih je, vjerujte mi, jako teško naći. Svi kukaju kako nema posla, a kad tražiš radnika, ne možeš ga naći - zaključuje Majda.