Radnici iz inozemstva stižu na odmor obiteljima za blagdane

Stigao prvi val: iz sata u sat sve više naših radnika na privremenom radu u inozemstvu stiže kućama na praznike. Sve redovne linije vlakova, autobusa i aviona su prepune, a uvedene su i specijalne. U petak prije podne na zagrebačkom Glavnom kolodvoru bila je gužva, pa su se kroz prozor s prtljagom iskrcavala i djeca, piše u fotovijesti na prvoj stranici Večernji list na današnji dan 1984. godine, koju potpisuje fotoreporter D. Havranek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+