Reporter Večernjaka na zagrebačkom Glavnom kolodvoru ulovio je gužvu u kojoj su se djeca iskrcavala kroz prozore vlaka. Brojni radnici koji su radili u inozemstvu, masovno su se vraćali kući kako bi blagdane proveli s obiteljima
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Radnici iz inozemstva stižu na odmor obiteljima za blagdane
Čitanje članka: 1 min
Stigao prvi val: iz sata u sat sve više naših radnika na privremenom radu u inozemstvu stiže kućama na praznike. Sve redovne linije vlakova, autobusa i aviona su prepune, a uvedene su i specijalne. U petak prije podne na zagrebačkom Glavnom kolodvoru bila je gužva, pa su se kroz prozor s prtljagom iskrcavala i djeca, piše u fotovijesti na prvoj stranici Večernji list na današnji dan 1984. godine, koju potpisuje fotoreporter D. Havranek.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku