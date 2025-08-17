Radnici na kruzerima pred putnicima koriste 'tajni jezik' - evo nekih izraza i pojašnjenja

Dok neki turisti s nestrpljenjem broje dane do opuštanja na prekrasnoj destinaciji, drugi radije provode odmor ploveći s jednog mjesta na drugo. Ako spadate u one koji vole ploviti morem na kruzeru tijekom ljeta, moglo bi vam biti zanimljivo saznanje da članovi posade imaju 'tajne kodove', ili tajni jezik, koji koriste među sobom dok su na moru, prenosi The Mirror.

Jedan bivši radnik na kruzeru, koji se predstavio kao Zlatko Simovski, podijelio je šest najčešće korištenih šifri i pojasnio kakav utjecan one mogu imati na putnike. Tako je na Redditu objavio: "Posada broda koristi veliki broj sleng izraza i fraza kad razgovaraju jedni s drugima. Putnik bi sigurno uljepšao dan članu posade kad bi u razgovoru upotrijebio neke od njih."

Za početak, kaže, izbjegavajte članove posade ako počnu mrmljati o 'bananama', jer vjerojatno nisu najbolje raspoloženi.

- Kad član posade napravi nešto krivo i nadzornik ga ukori, kažemo da je dobio bananu - objašnjava. Osim toga, ako uočite članove posade kako s frustriranim izrazom lica raspravljaju o 'mamagayo', za to postoji ozbiljan razlog.

- Naime, tako se naziva član posade koji provodi vrijeme u kabini ili se negdje skriva dok je na dužnosti, pa drugi članovi posade vjerojatno razgovaraju kako time nisu zadovoljni - kaže autor posta. Nastavio je dalje: "Kad članovi posade pokvare neku opremu ili alat s kojim rade, ne stresiraju se previše. Samo kažu: 'Riješit će to bogatiji u tvrtki'".

Kad su jako zauzeti, obično kažu da su 'lagege', a oni koji zarađuju manje novca za obavljanje više fizičkih poslova rekli bi: "Mucho Trabaho, Poco Denaro". Nakon nekog vremena shvate da se - ako žele zaraditi više za manje posla - moraju potruditi da pronađu drugi posao.

Konačno, tvrdi da će članovi posade odmah shvatiti što mislite ako im se obratite s Paisano ili Paisana, objašnjavajući: "To znači sunarodnjak (sunarodnjakinja). Ne možete pogriješiti koristeći ovu riječ kad razgovarate s članom posade.", uvjeren je autor posta.

Osim toga, potaknuo je putnike da "budu ljubazni" prema posadi koja ih služi jer i ljudi koji se trude da oni uživaju na svome putovanju mogu doživjeti dobre i loše dane na brodu.

- Poštujte članove posade. Kad bih morao odabrati samo jednu stvar koja bi mogla napraviti značajnu razliku u vašem krstarenju, onda je to ova. Raditi po 10 do 15 sati svaki dan tijekom 7 do 9 mjeseci, a pritom biti daleko od voljenih, fizički je i mentalno iscrpljujuće iskustvo. Nije lako pružati izvrsnu uslugu sa širokim osmijehom prema svima cijelo to vrijeme, stoga budite ljubazni prema ljudima koji se trude oko vas. Zauzvrat, oni će učiniti vaš odmor nezaboravnim - piše bivši zaposlenik kruzera.

- Ako uživate u krstarenju i planirate se i idućeg puta držati iste linije, rezervirajte sljedeće krstarenje još dok ste na brodu. To često podrazumijeva i puno više pogodnosti i veći popust na krstarenje, pa se isplati, zaključuje autor.

Simovski je, osim toga, istaknuo nekoliko savjeta koje je pripremio za sve one koji se spremaju na putovanje kruzerom, kako bi u konačnici bili što zadovoljniji svojim izborom. Tako ističe kako:

Istražite malo prije rezervacije krstarenja o kakvom se brodu radi, kako se ne biste žalili na čamce za spašavanje koji vam zaklanjaju pogled, ili vam noćni klub u sobi iznad ne bi smetao zbog buke - ne mogu ga premjestiti

Provjerite cijenu krstarenja prije ukrcaja. Ponekad brodovi za krstarenje nude last minute ponude, pokušavajući popuniti brod. Ako ugovor koji ste potpisali s njima uključuje zaštitu cijene, zatražite povrat razlike u cijeni.

Nabavite putno osiguranje. Stvari ponekad mogu poći po zlu - od izgubljene prtljage do posjeta privatnoj bolnici u nekim lukama ili evakuacije na moru

Rezervirajte stol u specijaliziranim restoranima prije ukrcaja. S nekoliko tisuća drugih putnika, često to nećete moći učiniti na brodu

Provjerite trebate li vizu za zemlje koje namjeravate posjetiti. Ponesite putovnicu sa sobom čak i ako ne morate.

Ako ste zadovoljni uslugom i možete si je priuštiti, ispravan način je da date napojnicu na kraju krstarenja - nemojte ih davati odmah prvi dan

Pažljivo pročitajte i maksimalno iskoristite sve aktivnosti na brodu. Nemojte se ograničavati samo na jedan restoran, istražite i one specijalizirane

Rezervirajte izlete na obalu putem kruzera. Platit ćete nekoliko dolara više, ali ćete također znati da je pružatelj putovanja pouzdan i da će vas brod čekati ako vaše putovanje kasni

Povremeno provjeravajte stanje na kartici. Član posade nikada ne bi riskirao gubitak posla zbog naplate nekoliko nepostojećih pića ili artikala iz trgovina, no i oni su samo ljudi i pogreške su moguće

Često perite ruke. Nakon požara, gastrointestinalne bolesti (proljev, povraćanje) su najstrašnija stvar na brodovima.

Dođite ranije na komedije ili druge predstave koje se organiziraju u manjim prostorima. Mogu primiti samo 100-200 putnika i obično su puni.

Izbjegavajte prigovaranje na sitnice. Da, dobit ćete ponekad i bezveznu tortu od sira ili bocu jeftinog šampanjca, ali ste platili puno više za krstarenje i trebali biste se usredotočiti na uživanje u njemu.

Pitajte posadu sve što želite i tražite sve što vam je potrebno, osoblje za odnose s gostima je tu da pomogne kad god je to moguće