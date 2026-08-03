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Radno vrijeme trgovina na Dan pobjede: Evo gdje možete po kruh i ostale namirnice

Piše 24sata,
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Radno vrijeme trgovina na Dan pobjede: Evo gdje možete po kruh i ostale namirnice
Foto: 123RF
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Ako planirate u kupnju na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dobro je unaprijed provjeriti radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara. Mnoge će poslovnice u srijedu, 5. kolovoza, raditi prema izmijenjenom rasporedu, dok će dio njih biti potpuno zatvoren

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KONZUM Radno vrijeme njihovih trgovina ovisi o lokaciji. Detalje o radnom vremenu njihovih trgovina pronaći ćete na interaktivnoj karti OVDJE

LIDL Detalje za svaku točnu lokaciju koja vas zanima potražite OVDJE.

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SPAR i INTERSPAR Detaljne informacije kako koja trgovina radi potražite OVDJE.

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima'.

KAUFLAND Obavijest na njihovim stranicama glasi: 'Dragi kupci, kako biste bezbrižno proveli nadolazeći blagdan, podsjećamo vas da u srijedu, 5.8.2026., Kaufland trgovine neće raditi. Obavite kupnju na vrijeme i bez žurbe.' Detaljnije pogledajte OVDJE

STUDENAC Kako rade njihove trgovine provjerite OVDJE

TOMMY Provjerite njihovo radno vrijeme OVDJE.

PLODINE Trgovine neće raditi, a detalje po gradovima i točnim adresama pronaći ćete OVDJE

MLINAR Radno vrijeme pekarnica Mlinar provjerite OVDJE

DUBRAVICA Kako radi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN-PEK Radno vrijeme pogledajte OVDJE.

BAUHAUS Njihovo radno vrijeme pogledajte OVDJE

EMMEZETA Više detalja o njihovom radnom vremenu možete pronaći OVDJE.

BIPA Detalje o radnom vremenu po točnim lokacijama možete provjeriti OVDJE.

DM Više detalja o radnom vremenu po točno određenoj adresi pronaći ćete OVDJE

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MÜLLER Provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini OVDJE.

PEVEX  Detalje o radnom vremenu njihovih trgovina po točno određenim lokacijama pronaći ćete OVDJE

IKEA Radno vrijeme trgovina provjerite OVDJE

LESNINA Radno vrijeme trgovina provjerite OVDJE

JYSK Njihovo radno vrijeme pogledajte OVDJE

STOP SHOP RETAIL PARKOVI - Sve detalje o radnim vremenima STOP SHOP retail parkova pogledajte OVDJE.

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Shopping centri

WEST GATE Kako rade na Dan pobjede pogledajte OVDJE.

AVENUE MALL Provjerite radno vrijeme OVDJE.

ARENA CENTAR Trgovine će biti zatvorene.

PULA CITY MALL Ne radi.

MALL OSIJEK Ne radi.

SUPERNOVA ŠOPING CENTRI Na web stranicama njihovih šoping centara diljem Hrvatske nije navedeno posebno radno vrijeme za blagdan pa ih nazovite prije nego krenete u kupovinu. Kontakte po točno određenim lokacijama pronaći ćete OVDJE.

CITY CENTER ONE EAST - Ne radi.

CITY CENTER ONE WEST - Ne radi.

CITY CENTER ONE SPLIT - City Center one je zatvoren. Cineplexx kino će raditi po redovnom radnom vremenu, kao i restorani.

JOKER SPLIT - Trgovine će biti zatvorene.

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