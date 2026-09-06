Rajsku plažu u Grčkoj prozvali 'paklom na Zemlji': Svi stoje, nema mjesta ni za sjesti...

Balos se nalazi na sjeverozapadnom dijelu Krete, na području poluotoka Gramvousa. Poznat je po plitkoj laguni, tirkiznoj vodi te bijelom i mjestimice ružičastom pijesku. Područje je dio europske ekološke mreže Natura 2000 i dom je brojnim biljnim i životinjskim vrstama.

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No upravo je njegova popularnost postala sve veći problem.

Viralna snimka nastala tijekom vrhunca ljetne sezone prikazuje velik broj ljudi na uskom dijelu obale, dok novi posjetitelji istodobno izlaze iz brodova. Na pojedinim mjestima stvorila se tolika gužva da su se turisti teško mogli kretati. Snimka je na Instagramu privukla gotovo milijun pregleda, a prizori su potaknuli brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Neki su mjesto zbog gužve opisali čak kao „pakao na zemlji”.

U vrijeme najveće ljetne gužve Balos može primiti između 4000 i 5000 posjetitelja na dan, a posebno problematičan može biti dolazak i odlazak brodova kada se na uskom prostoru istodobno nađu velike skupine ljudi.

Društvene mreže dodatno povećale popularnost

Balos je već godinama jedan od najfotografiranijih dijelova Krete, a njegove fotografije redovito se pojavljuju na Instagramu i drugim društvenim mrežama.

Foto: 123RF

Upravo se takozvani „Instagram efekt” sve češće spominje kao jedan od razloga zbog kojih nekada teško dostupna prirodna mjesta privlače sve veći broj turista u vrlo kratkom razdoblju. Lokalne zajednice tada se moraju nositi s gužvama, pritiskom na infrastrukturu i mogućim štetnim utjecajem na okoliš.

Balos pritom nije klasična uređena gradska plaža. Smješten je u relativno izoliranom području, a do njega se može doći brodom iz Kissamosa ili kopnenim putem. Vožnja uključuje nekoliko kilometara zahtjevne makadamske ceste, nakon koje slijedi otprilike kilometar pješačenja do plaže.

Unatoč tome, velik broj turista svakodnevno pristiže upravo turističkim brodovima, što u određenim dijelovima dana može stvoriti nagle valove posjetitelja.

Foto: X

Razmatraju ograničavanje broja posjetitelja

Zbog sve većeg pritiska na Balos, lokalne vlasti razmatraju uvođenje strožih pravila za posjet ovom zaštićenom području.

Prema prijedlogu o kojem izvještavaju grčki i strani mediji, na plaži bi istodobno mogao biti dopušten ograničen broj ljudi. Jedna od opcija predviđa najviše 1200 posjetitelja tijekom svakog trosatnog termina, bez obzira na to dolaze li brodom ili kopnenim putem.

Razmatra se i mogućnost internetskih rezervacija kojima bi se lakše kontrolirao broj ljudi koji u određenom trenutku dolaze na plažu. Ako se mjere pokažu uspješnima, sličan sustav mogao bi se u budućnosti primijeniti i na drugim popularnim plažama Krete, među kojima se spominju Elafonisi i Falassarna.

Problem prekomjernog turizma posljednjih godina nije ograničen samo na Balos. S velikim brojem posjetitelja suočavaju se i drugi poznati grčki lokaliteti, među njima Santorini i njegova Oia, gdje se tijekom sezone stvaraju velike gužve oko najpoznatijih mjesta za fotografiranje.

Za one koji ipak žele posjetiti Balos, službene turističke stranice Krete preporučuju dolazak ujutro ili kasnije poslijepodne, kada su gužve manje. Mirniji period za posjet uglavnom je od travnja do lipnja te tijekom rujna i listopada.