Rang lista zemalja s najboljom klimom na svijetu: Evo koja po redu je Hrvatska na listi

Na samom vrhu svjetske ljestvice nalaze se zemlje koje su postale sinonim za sunčane dane, blage zime i duga, ugodna ljeta. Potraga za idealnim odmorom često započinje pitanjem kakvo nas vrijeme očekuje, a odgovor na to pitanje uvelike utječe na izbor destinacije
U velikom istraživanju koje je proveo U.S. News & World Report, više od 17.000 ljudi iz cijelog svijeta ocijenilo je gdje je klima najugodnija. Rezultati otkrivaju raznoliku globalnu kartu, od mediteranskih zemalja do tropskih i umjerenih regija, uz zanimljive razlike u percepciji “savršene” klime.
| Foto: Goran Čižmešija/Style Seconds
Foto: Goran Čižmešija/Style Seconds
| Foto: Goran Čižmešija/Style Seconds
1. GRČKA - Apsolutni pobjednik u percepciji globalnih putnika je Grčka. S reputacijom kolijevke zapadne civilizacije, ova mediteranska zemlja nudi klimu koja je jednako legendarna kao i njezina povijest. Atena se može pohvaliti s više od 300 sunčanih dana godišnje, ljeta su vruća i suha, idealna za uživanje na nekom od tisuća otoka, dok su zime toliko blage da prosječna siječanjska temperatura iznosi ugodnih devet stupnjeva.
| Foto: Google
2. PORTUGAL - Odmah iza Grčke smjestio se Portugal, zemlja čiji je pogled, kako kažu, uvijek usmjeren prema oceanu. Njegova duga atlantska obala osigurava klimu usporedivu s onom u Kaliforniji, s više sunčanih sati od američke savezne države. Duga, suha ljeta i blage zime, osobito u južnoj regiji Algarve, čine ga savršenim utočištem tijekom cijele godine.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. ŠPANJOLSKA - Treće mjesto zauzima Španjolska, zemlja koja se prostire na većem dijelu Pirenejskog poluotoka i nudi nevjerojatnu klimatsku raznolikost. Od sunčane Andaluzije i regije Costa del Sol do suptropskih Kanarskih otoka koji nude "vječno proljeće", Španjolska je klimatski div. Proljeće i jesen su posebno ugodni, dok planinski lanci osiguravaju svježinu čak i tijekom najtoplijih mjeseci.
| Foto: 123RF
4. BRAZIL - Kao jedini predstavnik Južne Amerike u top pet, Brazil je tropski gigant koji nudi toplinu tijekom cijele godine. Njegova ogromna površina obuhvaća različite klime, ali većina zemlje uživa u tropskim uvjetima s minimalnim sezonskim promjenama. Gradovi poput Rio de Janeira imaju gotovo idealnu klimu, gdje prosječne temperature rijetko padaju ispod 22 stupnja Celzijeva.
| Foto: Birgit Schmidt
5. ITALIJA - Ova zemlja sa svojim prepoznatljivim oblikom čizme, nudi putovanje kroz različite klimatske zone. Dok sjever zemlje graniči s Alpama i ima hladnije zime, jug, uključujući Siciliju i Amalfijsku obalu, diči se klasičnom mediteranskom klimom. Vruća, suha ljeta i iznimno blage zime čine južnu Italiju magnetom za sve koji traže sunce.
6. NOVI ZELAND - Smješten usred Tihog oceana, Novi Zeland je dokaz da savršena klima ne mora biti isključivo mediteranska. Njegova umjerena morska klima donosi blage temperature, umjerene padaline i obilje sunčanih sati, osobito na obali. Ekstremne vrućine ili hladnoće su rijetkost, što ga čini idealnim za istraživanje spektakularne prirode.
| Foto: aomvector
7. MEKSIKO - Popularno odredište za odmor, Meksiko, nudi spoj tropskih i umjerenih klimatskih zona. Obalna područja poput Cancuna i Los Cabosa pružaju gotovo neprekidnu toplinu i sunce, s prosječnim temperaturama oko 28 stupnjeva Celzija. Zemlja ima izražene sušne i kišne sezone, no temperature ostaju ugodno visoke tijekom cijele godine.
| Foto: 123RF
8. KOSTARIKA - Smještena u srcu Srednje Amerike, Kostarika je poznata po svojoj predanosti ekoturizmu i bioraznolikosti. Zahvaljujući blizini ekvatora, uživa u tropskoj klimi s postojanim temperaturama. Iako postoje brojne mikroklime ovisno o nadmorskoj visini, sunce je gotovo uvijek prisutno, stvarajući osjećaj vječnog ljeta.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
9. ARGENTINA - Zbog svoje goleme površine, Argentina nudi širok spektar klima, od suptropske na sjeveru do hladne na krajnjem jugu. Ipak, veći dio naseljenog područja, uključujući Buenos Aires, uživa u ugodnoj umjerenoj klimi s jasno definiranim, ali ne pretjerano ekstremnim godišnjim dobima, što je čini privlačnom u različitim dijelovima godine.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. AUSTRALIJA - Listu deset najboljih zaokružuje Australija. Većina ovog kontinenta-države uživa u sunčanom vremenu i blagim zimama. Sjeverni dijelovi imaju tropsku klimu, dok južni gradovi poput Pertha i Adelaide imaju klimu sličnu mediteranskoj, s toplim ljetima i ugodnim zimama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. TAJLAND - Poznat po svojoj tropskoj klimi, Tajland nudi toplinu tijekom cijele godine. S izraženom sušnom i kišnom sezonom, posjetitelji mogu birati između uživanja na sunčanim plažama i doživljaja bujne vegetacije tijekom monsuna, no visoke temperature su konstanta.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
12. CIPAR - Kao jedan od najsunčanijih bisera Mediterana, Cipar se može pohvaliti s preko 300 sunčanih dana godišnje. Duga, vruća i suha ljeta savršena su za ljubitelje plaža i mora, dok iznimno blage zime čine otok idealnom cjelogodišnjom destinacijom. Upravo ta kombinacija jamči ugodno vrijeme za posjet u gotovo svakom dijelu godine.
| Foto: TRAIMAK.BY
13. DOMINIKANSKA REPUBLIKA: Ovaj karipski raj nudi arhetipsku tropsku klimu s obiljem sunca i topline. Temperature su gotovo iste tijekom cijele godine, osiguravajući vječno ljeto i toplo more idealno za kupanje. Zahvaljujući stalnom povjetarcu, visoke temperature su ugodne, što zemlju čini savršenim bijegom od hladnoće u bilo koje doba godine.
| Foto: 123RF
14. TURSKA. Zbog svoje veličine, Turska ima nevjerojatnu klimatsku raznolikost koja zadovoljava različite ukuse. Egejska i mediteranska obala uživaju u klasičnim vrućim ljetima i blagim zimama, idealnim za odmor. Unutrašnjost, s druge strane, nudi kontinentalne uvjete s većim temperaturnim razlikama, dok crnomorska obala ima umjereniju i vlažniju klimu.
15. MAROKO - Smješten na sjeverozapadu Afrike, Maroko nudi ugodnu mediteransku klimu na svojoj atlantskoj i mediteranskoj obali. Ta su područja obilježena toplim, suhim ljetima i blagim, vlažnijim zimama. Unutrašnjost zemlje, odvojena planinama Atlas, prelazi u suhu pustinjsku klimu, nudeći dramatične kontraste između obalnog povjetarca i saharske vrućine.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
16. FRANCUSKA - Klimatska raznolikost Francuske je njezina velika prednost, nudeći za svakoga ponešto. Na jugu, Azurna obala i Provansa uživaju u sunčanoj mediteranskoj klimi, dok zapadna obala ima blažu, oceansku klimu pod utjecajem Atlantika. Istok zemlje karakteriziraju kontinentalni uvjeti s toplijim ljetima i hladnijim zimama, što Francusku čini privlačnom tijekom cijele godine.
17. HRVATSKA - S jednom od najrazvedenijih i najljepših obala na svijetu, Hrvatska je globalno prepoznata po svojoj idiličnoj mediteranskoj klimi koja oduševljava posjetitelje. Vruća i izrazito sunčana ljeta svake godine privlače milijune turista na jadranske otoke i u povijesne obalne gradove u potrazi za savršenim odmorom. Jednako su privlačne i blage zime, koje nude iznimno ugodnu i mirnu atmosferu idealnu za istraživanje bogatih kulturnih znamenitosti bez uobičajenih ljetnih gužvi. Zahvaljujući takvim povoljnim vremenskim uvjetima, hrvatska obala ostaje atraktivna destinacija tijekom cijele godine, pružajući savršen spoj topline, mora i povijesti.
| Foto: PROFIMEDIA
18. PANAMA - Zahvaljujući svom položaju uz ekvator, Panama ima stabilnu tropsku klimu tijekom cijele godine. Visoke temperature i vlažnost su konstanta, bez značajnih sezonskih promjena temperature, što je čini idealnom za ljubitelje topline. Iako postoje sušna i kišna sezona, vrijeme je uvijek toplo, a more savršeno za kupanje.
| Foto: 123RF
19. FILIPINI - Kao arhipelag s tisućama otoka, Filipini imaju tropsku morsku klimu, što znači da je vruće i vlažno tijekom cijele godine. Sušna sezona, od studenog do travnja, nudi duga razdoblja sunčanog i vedrog vremena idealnog za istraživanje rajskih plaža. Unatoč sezoni tajfuna, klima omogućuje bujnu vegetaciju i nevjerojatno bogat podvodni svijet.
| Foto: 123RF
20. SINGAPUR - Ovaj grad-država na ekvatoru definiran je svojom klimom: vruće, vlažno i kišovito tijekom cijele godine. U Singapuru ne postoje klasična godišnja doba, a temperature se rijetko spuštaju ispod 25 °C. Ipak, stalna toplina i tropska atmosfera, u kombinaciji s inovativnom arhitekturom i bujnim zelenilom, čine ga jedinstvenim urbanim odredištem.
| Foto: 123RF
21. JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA - Smještena na južnom vrhu Afrike, ova zemlja nudi nevjerojatan raspon klima, gotovo kao svijet u malom. Područje oko Cape Towna ima mediteransku klimu, idealnu za uzgoj vinove loze, s toplim, suhim ljetima i blagim zimama. Istočna obala je suptropska s visokom vlagom, dok unutrašnjost varira od umjerene do pustinjske, nudeći nevjerojatnu raznolikost krajolika.
| Foto: 123RF
22. MALEZIJA - Slično susjednim zemljama, Malezija ima ekvatorijalnu klimu s visokim temperaturama i vlagom tijekom cijele godine. Monsuni donose kišne sezone na različite obale u različito doba godine, što znači da se gotovo uvijek može pronaći dio zemlje sa suhim i sunčanim vremenom. Upravo ta klima zaslužna je za njezine bujne prašume i toplo more, što rijetko razočara ljubitelje tropa.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
23. AUSTRIJA - Smještena u srcu Europe, Austrija ima umjerenu kontinentalnu klimu s izraženim godišnjim dobima. Ljeta su topla i ugodna, idealna za planinarenje Alpama i uživanje u jezerima. Zime su hladne i bogate snijegom, što Austriju čini vrhunskom skijaškom destinacijom, dok slikovita proljeća i jeseni pružaju savršene uvjete za istraživanje gradova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
24. ČILE - Zbog svog jedinstvenog izduženog oblika, Čile obuhvaća gotovo sve klimatske zone na svijetu. Na sjeveru se nalazi Atacama, najsuša pustinja na svijetu, koja gotovo nikad ne bilježi padaline. Središnji dio zemlje, gdje se nalazi i glavni grad Santiago, ima ugodnu mediteransku klimu, dok jug karakterizira hladna i vlažna oceanska klima s ledenjacima i fjordovima.
| Foto: Canva
25. PERU - Ovo je zemlja fascinantnih klimatskih ekstrema podijeljena na tri potpuno različite regije. Uz obalu Pacifika proteže se suhi i umjereni pojas s vrlo malo padalina. Planinski lanac Anda ima oštru i hladnu klimu koja ovisi o nadmorskoj visini, dok istočni dio zemlje pripada amazonskoj prašumi s vrućom i vlažnom klimom.
| Foto: Canva
26. KOLUMBIJA - Zahvaljujući blizini ekvatora, temperatura u Kolumbiji ovisi gotovo isključivo o nadmorskoj visini, a ne o dobu godine. To stvara mikroklime poput one u Medellínu, poznatom kao "grad vječnog proljeća", s ugodnim temperaturama tijekom cijele godine. Istovremeno, karipska obala nudi konstantnu tropsku toplinu, a visoki planinski vrhovi prekriveni su snijegom.
| Foto: Canva
27. ŠVICARSKA - Slično Austriji, Švicarska ima umjerenu klimu koja je pod snažnim utjecajem Alpa, što stvara značajne regionalne razlike. Ljeta u nizinama i gradovima poput Ženeve i Züricha su topla i ugodna, idealna za aktivnosti na otvorenom. Zime u planinama sinonim su za snježnu idilu i svjetski poznata skijališta, nudeći savršene uvjete za zimske sportove.
28. EKVADOR - Kao što mu i ime govori, Ekvador se nalazi na ekvatoru, što rezultira malim godišnjim varijacijama u temperaturi. Zemlja nudi nevjerojatnu raznolikost na malom prostoru, od tropske klime na pacifičkoj obali i u Amazoniji do umjerene klime u planinskom području Anda. Uz to, otočje Galápagos ima vlastitu jedinstvenu i suhu klimu, što dodatno pridonosi klimatskom bogatstvu zemlje.
| Foto: Canva
29. NIZOZEMSKA - Ova zemlja ima umjerenu oceansku klimu, koju karakteriziraju prohladna ljeta i blage zime bez ekstremnih temperatura. Iako je poznata po promjenjivom vremenu i čestoj kiši, taj utjecaj Atlantika sprječava velike vrućine ljeti i jaku hladnoću zimi. U proljeće i ljeto nudi i duga, ugodna razdoblja s blagim temperaturama, savršena za vožnju biciklom i uživanje u prirodi.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
30. TUNIS - Na sjeveru Afrike, Tunis se diči klasičnom mediteranskom klimom duž svoje duge obale. Vruća, suha i sunčana ljeta privlače posjetitelje na pješčane plaže, dok su zime blage i ponekad kišovite. Kako se krećete prema jugu, klima se mijenja i prelazi u vruću i suhu pustinjsku klimu Sahare, nudeći dva različita svijeta unutar jedne zemlje.
| Foto: 123RF