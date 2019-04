Rani pokazatelji: 15 upozorenja da ljubavna veza neće potrajati

Zbog 'uzvišenih' osjećaja poput zaljubljenosti ili strasti, često nam može promaknuti ono što je stvarno bitno, a to su upozorenja da je veza osuđena na propast. Evo na što točno upozoravaju stručnjaci, kad biste trebali početi razmišljati o 'izlaznoj strategiji'.

1. Niste 'na istoj valnoj duljini'

Upoznali ste nekog tko dijeli vašu fascinaciju s npr. svime što je britansko i sad imate s kim gledati vjenčanje princa Harryja i bivše glumice Meghan Markle. Već planirate da ćete skupa imati psa, naravno Velškog Pembrokea, a netko napokon dijeli i vašu opsjednutost engleskim doručkom. No što je s bitnim stvarima, s pravim ljudskim vrijednostima, koje vam ipak znače više nego jorkširski puding.

Foto: Dreamstime

- Ključno je da ljudi u vezi imaju sličan pogled na to kako će im životi izgledati, od financija, obitelji, duhovnog i životnog stila. A ako je od početka jasno da partner u vezi ne gleda isto na te osnovne stvari i ne dijeli slične vrijednosti kao i vi, jasno je i da nije za vas - kaže stručnjak za veze Rabbi Shlomo Zalman Bregman.

2. Niste opušteni

- Čak i ako nikad niste bili 'otvorena knjiga', ne bi vam trebalo biti teško podijeliti bar nekoliko poglavlja svog života s partnerom kad ste u vezi. A ako vam je teško pokazati malo 'mesa' jer postajete 'ranjivi', vjerojatno nemate zajedničku budućnost - kaže Bregman i dodaje da je teško s nekim dijeliti želje, snove, nade i strahove ako ne možete biti prirodni pred njim.

3. On ne može zgriješiti

Ako on/ona nikad nije u krivu, trebali biste shvatiti da to nije baš idilično.

- Ako partner teško pokazuje da nije savršen, ili se ne može ispričati, veza vjerojatno neće potrajati - upozorava Bregman.

4. Previše sumnja

Foto: Dreamstime

Poželite partnera razveseliti poklonom, a on to protumači kao 'nečistu savjest' i optuži vas za nekakvu izdaju. Kako Bregman ističe, oni koji projiciraju svoje nesigurnosti na druge, baš i nisu materijal za kvalitetne veze.

5. Zadaje vam nemoguće testove

Isto je i kad netko stalno isprobava dokle ide vaše strpljenje, upozorava Bregman i navodi primjer partnera koji satima ne odgovara na vaše poruke, a istovremeno na Facebooku objavljuje gdje je s prijateljima.

6. Niste usklađeni oko bitnih pitanja

Iako se o politici, novcu i religiji u načelu ne raspravlja, to ne vrijedi kad tražite nekog za dugu vezu. Zato Bregman savjetuje da o svemu tome budete otvoreni i iskreni već na početku, a brzo ćete shvatiti ako vam netko ne odgovara.

7. Malo vruće, pa malo hladno

Foto: Fotolia

Ako vas jedan tjedan partner skoro pa guši svojim nježnostima i ne pušta vas od sebe, a već drugi ste sretni ako ga dobijete na telefon na par minuta, možete biti sigurni da nije spreman za ozbiljnu vezu, tvrdi socijalna radnica i psihologinja Amy Deacon.

8. Sve je po njegovom

- Idete van kad on hoće, posjećujete restorane koji mu se sviđaju i gledate filmove kakve voli. To vam može biti znak da ni u budućnosti vjerojatno neće uvažiti vaše osjećaje i razmišljanja - tvrdi Deacon.

9. Gubi živce s drugima

Deacon upozorava da je kod nekog tko 'brzo gubi živce s konobarima ili prodavačicama', samo pitanje vremena kad će ih početi gubiti s vama.

- Pazite kako se odnosi prema drugima jer je, što veza dalje odmiče, uglavnom sve izglednije da će se tako ponašati i prema vama - upozorava psihologinja.

10. Ne želi razgovarati o 'vama'

Bez obzira koliko ste dugo skupa, ako netko izbjegava razgovor o tome 'gdje ide vaša veza' i pokazuje nepoštovanje to je često znak da osoba ni nema kapacitet za dugu i ozbiljnu vezu, objašnjava Deacon.

11. Ruši vam samopouzdanje

Foto: Fotolia

Ne znate šali li se, ili biste 'stvarno trebali izgubiti par kilograma za nositi te hlače'.

- Ako vam partner često zna poljuljati samopouzdanje, nije dobar za vas - objasnila je bračna terapeutkinja Melissa Divaris Thompson. Ona kaže da se neki ljudi 'hrane' s tim što vas čine nesigurnima, jer tada njihov ego raste. A bez takvih vam je sigurno bolje.

12. Vaša obitelj i prijatelji ga ne vole

- Obitelj i prijatelji obično samo žele ono što je za vas najbolje, pa promislite zašto im se vaš partner ne sviđa, i vide li nešto što vama promiče - savjetuje Thompson.

13. Ne zna da mrzite 'gljive'

Nikad ne pita kako ste proveli dan, a satima priča o svom ili priča kako je 'film noir' najbolji, a nema pojma da vi volite dokumentarce.

- Želite nekog tko će htjeti znati sve o vama, gdje ste škakljivi i iz kakve obitelji dolazite. A i sve između - kaže Thompson.

14. Luda strast

Foto: Thinkstock

Ako se nakon mjeseci u vezi još osjećate ludo zaljubljeno, možda ne upravljate sa strasti u vezi već ona vas kontrolira, objasnila je autorica knjige 'Happy Together: Using the Science of Positive Psychology To Build Love That Lasts', dr. Suzie Pileggi Pawelski. A ona kaže da se ponekad fokusiramo na strast, a ne mislimo na ono što je za nas zapravo zdravo, i da pustimo da nas osjećaj zaludi ne shvaćajući da 'to nije ljubav'.

15. Zaboravljate na sebe

Ako najednom shvatite da su vam sve obveze 'na čekanju' jer se ni na trenutak ne možete odvojiti od nove ljubavi, malo prikočite, savjetuje Pawelski, koja je za Reader'sDigest objasnila da ta nezdrava navika vodi u 'ovisnost u vezi', koja dugoročno ne može biti dobar temelj za sreću.