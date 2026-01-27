Obavijesti

Rani znakovi moždanog udara

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, moždani udar je treći vodeći uzrok smrti u svijetu. No kako prepoznati simptome moždanog udara, koji se lako mogu zamijeniti s drugim bolestima?
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u 2015. godini od moždanog udara umrlo je 6,2 milijuna ljudi. Moždani udar, ispred kojeg je po smrtnosti samo ishemijska bolest srca, zauzima drugo mjesto na popisu deset vodećih uzroka smrti u svijetu prema ovoj organizaciji. U ovoj galeriji pronaći ćete neke znakove upozorenja koje ne biste smjeli ignorirati. | Foto: 123RF
