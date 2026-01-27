Rani znakovi moždanog udara

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, moždani udar je treći vodeći uzrok smrti u svijetu. No kako prepoznati simptome moždanog udara, koji se lako mogu zamijeniti s drugim bolestima?
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u 2015. godini od moždanog udara umrlo je 6,2 milijuna ljudi. Moždani udar, ispred kojeg je po smrtnosti samo ishemijska bolest srca, zauzima drugo mjesto na popisu deset vodećih uzroka smrti u svijetu prema ovoj organizaciji. U ovoj galeriji pronaći ćete neke znakove upozorenja koje ne biste smjeli ignorirati.
| Foto: 123RF
|
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
ŠTO JE MOŽDANI UDAR? Moždani udar je iznenadno odumiranje dijela moždanih stanica zbog nedostatka kisika. Do njega dolazi kada se prekine dotok krvi u mozak, bilo zbog začepljenja ili puknuća arterije u mozgu.
| Foto: 123RF
BRZA REAKCIJA. Kada je riječ o prepoznavanju moždanog udara i pružanju pomoći, krilatica 'što brže – to bolje' spašava život. Neposredno liječenje može značiti razliku između života i smrti ili razliku između potpunog oporavka i dugotrajne onesposobljenosti.
| Foto: 123RF
Kako bi se prepoznali simptomi moždanog udara, Američko udruženje za moždani udar (ASA) savjetuje provođenje procjene F.A.S.T., pri čemu se obraća pozornost na opuštenost lica (F), slabost ruke (A) i poteškoće u govoru (S). Ako primijetite ove znakove, vrijeme je (T) za hitni poziv službama za pomoć. Većina slučajeva moždanog udara može se prepoznati upravo pomoću ovog testa.
| Foto: 123RF
PROVJERITE LICE. Prva faza F.A.S.T. testa je provjeriti je li jedna strana lica opuštena ili spuštena. Zamolite osobu da se nasmiješi. Je li osmijeh neujednačen ili iskrivljen?
| Foto: 123RF
RUKE. Osjeća li osoba slabost u rukama? Zamolite osobu da podigne obje ruke. Je li jedna ruka niža od druge ili osoba ne može podignuti jednu ruku?
| Foto: supattra suparit
GOVOR. Zamolite osobu da izgovori jednostavnu rečenicu. Ima li osoba poteškoća s govorom? Govori li nejasno ili nerazumljivo?
| Foto: 123RF
VRIJEME. Prema Američkom udruženju za moždani udar, ako netko pokaže bilo koji od ovih simptoma, čak i ako oni nestanu, nazovite hitnu pomoć i recite da bi se moglo raditi o moždanom udaru. Pomoć će biti poslana odmah. Vrijeme je od iznimne važnosti i pomoć treba hitno zatražiti čak i ako niste sigurni radi li se o moždanom udaru.
| Foto: 123RF
OPIŠITE SIMPTOME. Kada zovete hitnu pomoć, operateru na telefonu opišite simptome koje ste primijetili.
| Foto: 123RF
OSTALI ZNAKOVI. Organizacija navodi da se mogu pojaviti i drugi simptomi, samostalno ili u kombinaciji sa znakovima iz F.A.S.T. testa.
| Foto: 123RF
DEZORIJENTACIJA. Osjeća li osoba iznenadnu zbrkanost, ima li poteškoća s govorom ili s razumijevanjem onoga što joj govorite?
| Foto: 123RF
UTRNULOST TIJELA. Među ostalim simptomima koji se mogu pojaviti su iznenadna utrnulost ili slabost lica, ruke ili noge, posebno na jednoj strani tijela.
| Foto: Stevanovic Igor
KAKO JE S VIDOM? Javlja li se osobi neočekivani problem s vidom u jednom ili oba oka?
| Foto: 123RF
VRTOGLAVICA. Problemi s hodanjem, vrtoglavica, gubitak ravnoteže ili koordinacije mogu biti drugi simptomi moždanog udara.
| Foto: 123RF
GLAVOBOLJA. Ima li osoba vrlo jaku glavobolju bez ikakvog vidljivog uzroka?
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
DVIJE VRSTE MOŽDANOG UDARA. PostojI ishemijski moždani udar i hemoragijski moždani udar.
| Foto: 123RF
ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR. Ovo je najčešći tip moždanog udara i pogađa oko 80% pacijenata. Ova varijanta moždanog udara nastaje zbog nedostatka dotoka krvi u mozak.
| Foto: ILYABURDUN
PODVRSTA ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA. Unutar ove varijante moždanog udara postoji i prolazni ishemijski napad (TIA), koji se karakterizira prolaznim začepljenjem jedne od krvnih žila.
| Foto: 123RF
HEMORAGIJSKI MOŽDANI UDAR. Ovaj tip moždanog udara je najmanje učestao. Nastaje kada dođe do pucanja krvne žile unutar lubanje.
| Foto: 123RF
UZROCI HEMORAGIJSKOG MOŽDANOG UDARA. Glavni uzrok ovog tipa moždanog udara je hipertenzija, koja oslabljuje moždane arterije i čini ih podložnijima pucanju.
| Foto: 123RF
FAKTORI RIZIKA ZA ISHEMIJSKI MOŽDANI UDAR. Neki čimbenici ponašanja i klinička stanja mogu pridonijeti ovom tipu moždanog udara, uključujući visoki krvni tlak, pretilost, visok kolesterol, obiteljsku povijest srčanih bolesti ili dijabetesa, zlouporabu alkohola i pušenje.
| Foto: 123RF
FAKTORI RIZIKA ZA HEMORAGIJSKI MOŽDANI UDAR. Faktori rizika uključuju pretilost, zlouporabu alkohola, pušenje, stres i sjedilački način života.
| Foto: ARMMY PICCA
NAJVIŠE POGOĐENE SKUPINE. Slučajevi moždanog udara češći su kod odraslih osoba starijih od 65 godina.
| Foto: 123RF
OPREZ! NAJVIŠE POGOĐENE SKUPINE. Trudnoća i korištenje kontracepcijskih sredstava mogu povećati rizik od bolesti kod žena.
| Foto: Yevgen_Rychko
DIJAGNOZA. Tijekom kliničkog pregleda liječnik će postaviti pitanja o simptomima pacijenta i provjeriti jesu li oni kontinuirani. Liječnik će također željeti znati koje lijekove pacijent uzima, kao i obiteljsku povijest srčanih bolesti i moždanog udara.
| Foto: 123RF
MEDICINSKI PREGLED. Liječnik će pregledati neke znakove poput krvnog tlaka i pulsa. Liječnik može također pregledati i oči.
| Foto: 123RF
DALJNJI PREGLED. Iz krvne pretrage moguće je utvrditi vrijeme zgrušavanja krvi, kao i razinu šećera u krvi te jesu li kemijski sastojci krvi u neravnoteži. Liječnik vam može zatražiti magnetsku rezonanciju (MRI) i CT snimanje. Angiogram mozga prikazuje arterije u mozgu i vratu te omogućuje otkrivanje bilo kakvih promjena. Ultrazvuk karotidne arterije omogućuje provjeru nakupljanja masnih plakova unutar arterija te utvrđivanje je li protok krvi normalan ili nije.
| Foto: 123RF
ANGIOGRAM MOZGA. Prikazuje arterije u mozgu i vratu te omogućuje otkrivanje bilo kakvih promjena. Ultrazvuk karotidne arterije omogućuje provjeru nakupljanja masnih plakova unutar arterija te utvrđivanje je li protok krvi normalan ili nije.
| Foto: 123RF
LIJEČENJE ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA. Hitna medikacija povećava šansu za preživljavanje i može smanjiti daljnje komplikacije. Ovisno o slučaju, liječnik može dati lijekove izravno u mozak ili provesti kiruršku intervenciju.
| Foto: 123RF
KOMPLIKACIJE KOJE MOGU USLIJEDITI. Moždani udar može donijeti privremene ili trajne komplikacije, koje će ovisiti o njegovoj jačini i koliko dugo je mozak ostao bez kisika. Dobra vijest je da se neke posljedice mogu vratiti uz programe oporavka i rehabilitacije.
| Foto: GEORGIY DATSENKO
PARALIZA ILI GUBITAK POKRETA. Dio tijela može postati paraliziran nakon moždanog udara. Najčešće su zahvaćeni mišići lica i ruku.
| Foto: 123RF
OPREZ! Poteškoće s govorom ili gutanjem. Moždani udar također može oštetiti mišiće oko usta i grla.
| Foto: Photographer: Dragos Condrea
PAMĆENJE. Mnoge osobe koje su pretrpjele moždani udar na kraju izgube dio pamćenja ili imaju poteškoća s razmišljanjem. U nekim slučajevima pacijenti se žale na bol, utrnulost ili druge neobične senzacije u dijelovima tijela zahvaćenima bolešću.
| Foto: bymandesigns / BuzzPixel / Dobrincu Manuel
PROMJENE U PONAŠANJU. Neki pacijenti postanu društveno povučeni, često zato što postanu ovisni o drugim ljudima za jednostavne svakodnevne zadatke, poput pijenja čaše vode. Moždani udari su jedan od vodećih uzroka demencije i depresije.
| Foto: 123RF
DUBOKA VENSKA TROMBOZA. Žrtve moždanog udara također su sklonije budućim trombozama. To je stanje kada se krvni ugrušak formira u nozi. Obično pogađa osobe koje su izgubile pokretljivost.
| Foto: 123RF
OPORAVAK I REHABILITACIJA. Osobe koje su preživjele moždani udar trebaju podršku i dugotrajne tretmane, uključujući fizikalnu terapiju, radnu terapiju, logopediju i psihoterapiju.
| Foto: 123RF