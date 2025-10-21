Rasprodaja na Amazonu! Ovih 20 proizvoda se najviše isplate

Amazonov Prime Day zasigurno je najveća rasprodaja te internetske trgovine, no vjerojatno niste čuli za njegov Holiday Beauty Event – manje poznatu priliku za uštedu na proizvodima
Akcija traje do 2. studenog, a osim poznatih beauty brendova koji će biti na sniženju, uključuje i manje poznate proizvode koji vam možda dosad nisu bili na radaru – ili jesu, ali niste znali da ih možete pronaći na Amazonu. U nastavku pogledajte 20 sniženih proizvoda na Amazonu.
1. MASKA ZA LICE - 11.49 eura - SNIŽENO 23%
| Foto: Amazon
2. SET ZA IZBJELJIVANJE ZUBI - 19.73 eura - SNIŽENO 30%
| Foto: Amazon
3. LOSION ZA TIJELO - 5.86 eura - SNIŽENO 50%
| Foto: Amazon
4. PDRN SERUM - 37.75 eura - SNIŽENO 20%
| Foto: Amazon
5. LAK ZA NOKTE - 5.48 eura - SNIŽENO 37%
| Foto: Amazon
6. HIDRATANTNA KREMA ZA KOŽU - 41.18 eura - SNIŽENO 29%
| Foto: Amazon
7. VEČERNJI BALZAM - 27.46 eura - SNIŽENO 30%
| Foto: Amazon
8. MARSHMALLOW MASKA - 12.36 eura - SNIŽENO 20%
| Foto: Amazon
9. KOREKTOR - 12.87 eura - SNIŽENO 21%
| Foto: Amazon
10. SET OD 2 PROIZVODA - 39.81 eura - SNIŽENO 20%
| Foto: Amazon
11. MASKE ZA USNE - 12.25 eura - SNIŽENO 38%
| Foto: Amazon
12. SET OD 3 SJAJILA - 10.30 eura - SNIŽENO 33%
| Foto: Amazon
13. GEL ZA TUŠIRANJE - 13.73 eura - SNIŽENO 11%
| Foto: Amazon
14. SET OD 2 KREME - 13.73 eura - SNIŽENO 33%
| Foto: Amazon
15. PUDER - 24.88 eura - SNIŽENO 26%
| Foto: Amazon
16.TERAPIJA ZA RUKE- 18.02 eura - SNIŽENO 45%
TERAPIJA ZA NOGE - 13.73 eura - SNIŽENO 45%
| Foto: Amazon
17. MASKARA - 18.88 eura - SNIŽENO 21 %
| Foto: Amazon
18. BALZAM ZA USNE - 17.16 eura - SNIŽENO 17%
| Foto: Amazon
19. BRISAČ ŠMINKE - 10.30 eura - SNIŽENO 40%
| Foto: Amazon
20. ŠAMPON I REGENERATOR - 9.17 eura - SNIŽENO 32%
| Foto: Amazon