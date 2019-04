Rastala sam se od supruga i htjela bih osnovati novu obitelj

Dragi Mevludine,

imam 42 godine. Rastala sam se prošle godine iako s mužem ne živim već tri godine, i on je odlučio da se rastanemo. Upoznao je drugu ženu, a ja drugog muškarca. Planiram s njim obitelj, ali nikako da uspijemo ostvariti naše planove. Moji roditelji se protive toj vezi, govore mi da smo prestari i da ne trebamo djecu. A i prvi muž me stalno zove, iako sa mnom više ne živi. Zbog svega toga sam jako zabrinuta i brine me što će biti u budućnosti. Hoću li s novim partnerom osnovati obitelj? Hvala vam na odgovorima i savjetima.

šifra: zabrinuta

Odgovor:

Vi ste kreativna žena, maštoviti ste, direktni i energični. No vama u životu sve dobro krene i stane. Pa i bivšeg muža ste vi više vodili kroz život nego on Vas. Isto tako, on je oduvijek sve radio po svome i gledao samo sebe. Draga gospođo, ovdje je on više izgubio nego vi. Vidim vašu sliku - stabilni ste, lijepi i dopadljivi. Vi ćete pronaći puno boljeg u svakom smislu, a on neće ostati ni s tom ženom. Ona ga trenutačno izrabljuje i koristi. Ne vidim ih zajedno. Ona će njega ostaviti. Vi razmišljajte o sebi i ne vraćajte se izgubljenim i sebičnim ljudima, ponekad je prošlost potrebno ostaviti gdje joj je i mjesto te krenuti dalje. U tijeku ove godine, točnije u jesen, vidim poboljšanje situacije. Imat ćete volje i motivacije te ćete napredovati na poslu. Vidim mlađeg muškarca koji je dopadljiv, drag, komičan i uvijek spreman na šalu. Vrlo je požrtvovan. Tu počinje vaša sreća. Bit ćete vrlo zadovoljni s njim. Za tri godine ostvarit će vam se većina planova i želja. Kontrolirajte vratni dio kralježnice i gastritis, a ostalo će sve biti dobro.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.