Razvod roditelja je spasio nju i njenu sestru. Otkad zna za sebe, njezini su roditelji bili istinski nesretni zajedno. Sjeća se svađa, suza, urlanja i boli koju je osjećala u srcu...

- Bilo je ponekad nepodnošljivo - rekla je Kristina Modica za YourTango.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako su godine prolazile, srećom su počeli shvaćati koliko se ne uklapaju. Kad su ona i sestra navršile osam i devet godina, mama je podnijela zahtjev za razvod. To je bio najgori dio cijele te situacije. Između nekih roditelja postoji međusobno razumijevanje; potpišu papire i ostanu platonski prijatelji. Djeca viđaju mamu jedan tjedan, a tatu drugi, ali njezina sestra i ona nisu imale tu sreću.

Njihova obitelj tek se preselila u dvokatnicu. Bilo je prekrasno. Sestra i ona su apsolutno obožavale tu kuću. Svaka od njih je imala svoju sobu, imale su bazen i psa. Kada je izgledalo kao da je sve u redu, stvari su se počele razvijati na gore. Borbe su postajale sve intenzivnije, a činilo se i da je bilo više sukoba i napetosti nego ikada prije.

Želeći zaštititi svoju mlađu sestru od takvog stresnog, zavađenog okruženja, uvijek je pazila da je izvan kuće. Išle bi u park, do kuće njezine prijateljice, igrale bi se... Brinula se da bude što dalje od svih neugodnih svađa i vikanja. Otprilike tri godine kasnije, još uvijek živeći u domu iz snova, njezina mama potpisuje papire za razvod i stvari se počinju pogoršavati.

Iako ljubav ne bi trebala biti puna vikanja, svađa i suza, nitko se ne želi probuditi uz tatu koji plače jer ga je mama zamolila da ode. Zaboljelo ju je srce jer sve o čemu je mogla razmišljati je da su to bili njezini roditelji i da su trebali biti zauvijek zajedno. Nezgodno vrijeme je nastupilo kada je njihov otac odbio napustiti kuću i odlučio da bi radije izbacio mamu. Kako nije bilo šanse da ih majka ostavi same s njim, odlučila ih je povesti sa sobom.

Živjele su u hotelima oko dva tjedna dok se mama nije odlučila vratiti u kuću i ostati pri tome. Smatrala je kako je logičnije da on ode, i da sestra i ona budu u donekle 'stabilnom okruženju'. Tada je počela njihova 'noćna mora'. Otac je odbio izaći iz kuće, a nakon još malo vike i svađa njihova majka je pozvala policiju da ga isprati. To je za njih dvije bilo brutalno, policija je ušla u njihovu kuću i udaljila im tatu iz doma.

Za njih je on bio njihov tata i ništa ih nije moglo spriječiti da ga vole i da se osjećaju strašno zbog toga što mu se događalo. Gubio je svoje dvije djevojčice, svoju obitelj. Nekoliko tjedana kasnije, on je došao do njihovih ulaznih vrata i krenuo lupati i vikati; bio je pijan, jednostavno nije znao kako se nositi s tim.

Takve scene su ih jako pogađale. Kada su potom stigla tri policijska automobila i uhitila njihovog oca, pokušala je prekriti sestrine oči kako ne bi morala gledati što se događa. Stavljali su mu lisice i gurali ga u stražnji dio policijskog automobila. Kasnije je saznala da je uhićen i zbog drugih optužbi i zato je otišao u zatvor... Bilo je to dugih osam mjeseci, koje su za njih izgledale kao godine. To što ga uopće nije mogla vidjeti ili čak ići mu u posjet stvarno joj je slomilo srce. Samo mu je htjela reći da će sve biti u redu...

Njihovi roditelji su za njih dvije cijeli njihov svijet; učinili su i još uvijek čine puno za sestru i nju, i uvijek sve što rade rade u njihovom najboljem interesu. Ali, razlog zbog kojeg misli da ih je njihov razvod 'spasio' je taj što, koliko god mrzi to priznati, točno zna što ne želi u vezi. Učinit će sve što je u njenoj moći da nikada ne dopusti svojoj djeci da izdrže bol koju su ona i sestra osjećale.

Kaos, laži, svađe, suze i slomljeno srce, sve su to osjećaji koje nikada ne bi poželjela nikome. Ali ono što misli da je sjajno u ovoj situaciji - to je naučena lekcija. Njezini roditelji su ipak samo ljudi, griješili su i pojedinačno su bolji nego što su bili zajedno. Postala je osoba kakva je danas zbog onoga što je doživjela i, kako kaže, to ne bi to mijenjala ni za što. To je za nju bio prikriveni blagoslov; koji samo ovisi o perspektivi koju imate.