Rat dugih noktiju i ekrana je gotov? Studentica napravila lak koji bi mogao riješiti problem

Ljudi s dugim, uređenim noktima ili suhim, zadebljalim jagodicama prstiju dobro poznaju problem: tipkanje poruka pretvara se u borbu s pogreškama, a precizno odabiranje ikona postaje gotovo nemoguće. No, rješenje za ovaj rašireni problem moglo bi doći iz studentskog laboratorija u obliku prozirnog, vodljivog laka za nokte.

Tehnologija koja diskriminira

Problem leži u načinu na koji funkcionira velika većina modernih zaslona. Kapacitivni ekrani prekriveni su slojem koji održava stalno, jednoliko elektrostatičko polje. Kada ljudski prst, koji je prirodni vodič elektriciteta, dotakne površinu, on remeti to polje, a uređaj precizno registrira lokaciju dodira. Nokti su, međutim, sačinjeni od keratina, koji je izolator. Dodir noktom ne izaziva nikakvu promjenu u električnom polju, zbog čega zaslon ne reagira.

Ovo nije samo sitna neugodnost. Znanstvena istraživanja kvantificirala su stvarni utjecaj na korisničko iskustvo. Studija objavljena u časopisu *Impact of Fingernails Length on Mobile Tactile Interaction* pokazala je da nokti dugi samo 10 milimetara smanjuju ugodno područje dohvata palca za čak 36 posto, a učinkovitost pri odabiru meta na ekranu pada za 24 posto. Korisnici su prisiljeni koristiti jagodice prstiju pod neprirodnim kutovima, što dovodi do nestabilnijeg držanja telefona i većeg rizika od ispadanja.

Revolucija iz epruvete

Svjesna ovog problema, Manasi Desai, studentica kemije na Centenary Collegeu u Louisiani, odlučila je pronaći rješenje. Njezin cilj nije bio stvoriti samo još jedan vodljivi lak, već formulirati prozirnu bazu koja se može nanijeti preko bilo koje postojeće manikure, a da pritom bude potpuno netoksična. Postojeći proizvodi na tržištu često se oslanjaju na čestice ugljika ili metala, što laku daje tamnu ili metalik boju i nosi potencijalne zdravstvene rizike pri udisanju.

Nakon što je isprobala više od 50 različitih formula miješajući 13 komercijalnih prozirnih lakova s raznim dodacima, Desai je, u suradnji sa svojim mentorom dr. Joshuom Lawrenceom, došla do obećavajućeg otkrića. Najuspješnija se pokazala kombinacija dvaju organskih spojeva: taurina, aminokiseline koja se često koristi u dodacima prehrani, i etanolamina.

Kako funkcionira?

Umjesto da se oslanja na metalne čestice, nova formula koristi kemiju kiselina i baza. Istraživači teoretiziraju da se vodljivost postiže mehanizmom "preskakanja protona". Kada nokat premazan lakom dotakne zaslon, električno polje ekrana potakne molekule u laku da brzo izmjenjuju protone (H+ ione) jedna s drugom. To kretanje naboja dovoljno je da poremeti elektrostatičko polje zaslona i registrira dodir, učinkovito pretvarajući vrh nokta u stylus (sredstvo za interakciju s touchscreenom).

Put do komercijalizacije

Iako je koncept obećavajuć, lak koji je predstavljen na sastanku Američkog kemijskog društva (ACS) još uvijek je u fazi prototipa. Trenutno se suočava s dva glavna izazova. Prvo, da bi bio učinkovit, potreban je deblji sloj laka, dok se istraživači trude postići isti efekt sa standardnim tankim premazom. Drugo, etanolamin brzo isparava, zbog čega vodljivi učinak traje samo nekoliko sati.

Tim je svjestan prepreka, no ostaju optimistični. U tijeku je patentni postupak za novu tehnologiju, a istraživanja se nastavljaju s ciljem usavršavanja formule.

- Radimo težak posao pronalaženja stvari koje ne funkcioniraju, a ako to radite dovoljno dugo, na kraju pronađete nešto što radi - rekao je Lawrence.

