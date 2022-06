Razbijeno staklo lako očistite uz pomoć stvari koje imate u špajzi

Ljudi će najčešće posegnuti za usisavačem kako bi pokupili krhotine, no ponekad to nije zgodno ili moguće - primjerice po noći. Svakome se to dogodilo - neproračunati pokret odnese čašu, zdjelu ili bilo što stakleno, na što se može nagaziti i ozlijediti. Čišćenje većih dijelova koji se mogu vidjeti lagani je dio zadatka, opasni su oni sitni dijelovi koji lako probijaju kožu stopala.

Za brzinsko čišćenje stakla bez usisavača isprobajte sljedeće trikove na podlogama kao što su parket, pločice ili pak tepih:

1. Krumpir

Uzmite jedan krumpir ili bilo koje veće svježe povrće, prerežite na pola i razrezanu unutrašnju stranu pritišćite na pod gdje ste razbili staklo. Krhotine će se zabiti u povrće koje nakon toga trebate baciti.

2. Šnita kruha

Komadići stakla će se direktno zalijepiti na mekanu unutrašnjost kruha, a dodatni je plus što šnita kruha ima veću površinu pa je posao brže gotov.

3. Ljepljiva vrpca

Kao što sa selotejpom i ljepljivom vrpcom možete sakupljati dlačice, konce ili mucice s odjeće, tako to isto možete učiniti i sa staklom. Ovaj trik najbolje djeluje na mekanim površinama, poput tepiha. Omotajte ljepljivu traku nekoliko puta oko dlana tako da je cijeli pokriven i prionite na posao.

4. Vlažni papirnati ručnici

Kuhinjski papirnati ubrusi veliki su pomagač u kući, a možete ih koristiti i za skupljanje stakla. Složite papire nekoliko puta, namočite pod slabim mlazom vode i pokupite staklo kao što biste brisali pod. Ovo će vam pomoći samo na glatkim površinama - poput daske, pločica, parketa, piše TheKitchn.com.

