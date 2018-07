Razina adrenalina smanjuje se svjesnim opuštanjem tijela

U današnje vrijeme svi su pod stresom, no previše stresa može proizvesti previše adrenalina koji šteti zdravlju, ističe Archibald D. Hart, autor knjige “Adrenaline and Stress: The Exciting New Breakthrough That Helps You Overcome Stress Damage”.



- Napadaji panike sve su češći problem, pogotovo kod ljudi koji rade pod pritiskom. Najčešće se javljaju u srednjim i kasnim tridesetima, a žene su podložnije od muškaraca. Jednom kad dođe do pravog napadaja panike, mogu proći godine prije nego što se osoba potpuno oporavi – navodi autor. Govori kako bi svaki dan trebao završiti smirenjem i odmorom kako bismo ostali zdravi.

- Ako i ne možete zaspati, nemojte cijelu noć razmišljati o tome, nego se jednostavno opustite, udobno namjestite i uživajte u prisjećanju na lijepe trenutke. Svaki put kad to učinite, um će vam liječiti tijelo i smanjiti štetu uzrokovanu dnevnim stresom - tvrdi autor. Dodaje da adrenalin može “prikriti” stres, no kad on nestane, pojave se problemi.

- Kad smo puni adrenalina, zaštićeni smo od boli, no kasnije se mogu pojaviti negativni učinci stresa. Tad se mogu javiti fizički simptomi, poput glavobolje i probavnih smetnji - govori, pa dodaje kako je prva i najuspješnija metoda kojom sami možemo smanjiti adrenalin da svjesno opustimo tijelo. Opušteno tijelo vodi ka opuštenom umu. Kombinacija bodrenja samih sebe uz opuštanje većinom uspješno snižava razinu adrenalina i stresa. Smatra kako je dobro isplanirati “vrijeme za oporavak” nakon napornog rada.

- Kad vam poslovni raspored bude natrpan, unaprijed si isplanirajte vrijeme za odmor i opuštanje – savjetuje autor.