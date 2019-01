Različiti pojmovi: Ljubav nije isto kao seks niti je seks ljubav

Ne uzimajte seks tako ozbiljno. Shvatite ga kao biološki impuls i poštujte da je vaše, nekad čudno, seksualno ponašanje stvar evolucije, objašnjavaju autori knjige “Sex at Dawn: How We Mate, Why We Stray, and What it Means for Modern Relationships”, Christopher Ryan i Cacilda Jetha.

Naša tijela, nastavljaju, zapravo su stvorena za seksualno natjecanje.

- Samo neke od činjenica koje upućuju na to da su se naša tijela razvila za puno seksa s mnogo različitih partnera su testisi smješteni izvan tijela radi optimalne temperature sperme, zatim oblika penisa za visoku preciznost ispuštanja sperme, dok su pokreti tijekom seksa način da se ‘ispumpaju’ spermiji drugih muškaraca. Ženama je potrebno više vremena da dožive orgazam nego muškarcima, pa se tako povećava šansa za oplodnju - objašnjavaju autori.

Foto: Promo

A monogamiju ne nalazimo ni u jednoj skupini primata, osim kod nas ljudi.

- Do obrata je došlo nakon što se iz nomadskog života, u kojemu se sve dijelilo, prešlo na poljoprivredni uzgoj. Bogatiji su imali više djece koju su mogli prehraniti, a o djeci su brinule žene. Jedini način na koji su ih muškarci mogli zadržati je brak te fizička prisila na monogamni odnos. Ako ga žena nije poštovala, bila je izvrgnuta javnoj osudi - kažu autori. Istodobno sa stvaranjem braka i obitelji pojavila ideja da je ženski libido niži od muškog.

- Istina je da žene žele seks. I istraživanja su pokazala da je ženski libido jednako jak, čak i složeniji od muškog. Kad su i hetero te homoseksualnim ženama i muškarcima prikazani erotski videozapisi, sve su skupine bile jednako uzbuđene, što je dokazano mjerenjem protoka krvi u njihovim genitalijama. Zaključeno je da je ženska seksualnost više fluidna, jer ih je pobudila veća raznolikost slika, primjerice čak i majmuni koji se seksaju - pojašnjavaju autori.

No društvo još smatra da žene moraju biti “manje seksualne”, a više “mudre”. Nažalost, mnoge se toga danas pridržavaju.

- Uz to, moramo biti svjesni da su naši preci seks koristili kao vrstu valute te kao zaštitni mehanizam, pa zato i postoji jak seksualni nagon koji nije fiksiran na jednog partnera. Stoga nije ni čudno koliko prevara ima. To je očito nešto što nosimo u genima - smatraju autori. Romantična ljubav je tu odlično poslužila za sprečavanje seksualne nevjere.

- Što se podrazumijeva pod riječju ‘ljubav’? Ljubav je osjećaj zbog kojeg želite podijeliti svoj život s nekim, posjetiti ga u bolnici kad je bolestan ili se brinuti o njemu kad umire. Naša kultura danas pomalo uviđa da ljubav nije seks, a seks nije ljubav. Stoga bismo trebali prihvatiti to da smo jedna vrsta životinje - govore autori pa zaključuju da ta dva pojma nikako ne smijemo brkati. Voljeti nekoga je moguće, no to ne znači da je cijeli vaš seksualni nagon usmjeren na nju/njega.