Ako ste vi i vaš supružnik već neko vrijeme u braku, možda nećete dopustiti da vas male stvari mijenjaju - uključujući razliku u godinama. Bilo da imate dvije ili 12 godina razlike, možda ćete to vidjeti kao potpuno nebitan čimbenik u vašoj vezi. Naravno, godine ne definiraju sreću, ali studije su otkrile da ona može utjecati na vjerojatnost da će brak potrajati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Muškarci najčešće odbijaju veze ako su oni ti koji su mlađi. Zapravo, kada je žena određeni broj godina starija od svog muža, šanse da on pokrene razvod mogu naglo porasti. Ako je muškarac oženjen ženom tri godine ili više starijom od njega, vjerojatnost da će pokrenuti razvod povećava se za 87 posto. Dok razlika u godinama između supružnika ne određuje sto posto hoće li brak biti uspješan ili ne, često može igrati ulogu u tome hoće li potrajati ili ne.

U studiji iz 2016. objavljenoj u Journal of Marriage and Family, istraživači su namjeravali otkriti kako razlika u godinama može utjecati na vjerojatnost razvoda. Istraživačica i profesorica na Sveučilištu New York, Paula England i njezin tim pregledali su podatke od 3622 para intervjuirana za Nacionalnu anketu obitelji i kućanstava od 1987. do 1988., 1992. do 1994. i 2001. do 2002. U nekom trenutku tijekom 1977. do 2002. ukupno 747 od tih parova se razvelo ili rastalo. Ovi sudionici su upitani tko je inicirao razvod i kolika je razlika u godinama između supružnika.

Rezultati su pokazali da će muškarci koji su u braku sa starijim ženama najvjerojatnije odustati. Ako muškarac ima ženu koja je tri ili više godina starija od njega, izgledi da će zatražiti razvod mogu porasti do 87 posto; dok se šanse žene za pokretanje razvoda mogu smanjiti za 23 posto. Izgledi da žena traži razvod povećavaju se za 38 posto kada su u braku s mlađim muškarcem.

Tijekom studije, znanstvenici su primijetili da se rizik žene da želi razvod može povećati zbog razlike u dobi. Rezultati su pokazali da kada je žena tri ili više godina mlađa od muža, njezini izgledi za pokretanje razvoda mogu porasti za 38 posto. Ali ako muž ima ženu koja je mlađa, njegove šanse da zatraži razvod mogu se smanjiti za 50 posto. Iako godine mogu puno reći o vezi, ova studija je također otkrila da prevelika razlika u godinama može biti loš znak. Točnije, za svaku dodatnu godinu u kojoj je žena starija od muža, rizik da će on zatražiti rastavu može porasti za osam posto.

Drugo istraživanje pokazalo je da su muškarci 'najzadovoljniji' kada su im žene mlađe od njih. Istraživanja su pokazala da muškarci najčešće preferiraju biti ti koji su stariji.

U studiji iz 2017. objavljenoj u Journal of Population Economics, stručnjaci su istraživali kako razlika u dobi između partnera može utjecati na brak s vremenom. Ovi su se nalazi sastojali od podataka iz 2001. do 2013. godine, radi se o Istraživanju kućanstva, dohotka i dinamike rada u Australiji, koje je godišnje anketiralo 19.914 pojedinaca iz 7682 kućanstava. Ispitanici su izvijestili o raznim kategorijama, uključujući koliko su zadovoljni svojom vezom i partnerom na skali od nula do 10. Rezultati su pokazali da se za svaku godinu u kojoj je muž stariji od supruge može povećati muškarčevo bračno zadovoljstvo. Međutim, to nije bio slučaj sa ženama.

- Smatramo da su muškarci koji su u braku s mlađim ženama najzadovoljniji, a muškarci koji su u braku sa starijim ženama najmanje zadovoljni - rekla je Terra McKinnish, profesorica ekonomije na CU Boulderu i koautorica studije, u priopćenju za javnost.

- Žene su također nezadovoljne kada su u braku sa starijim muževima, a posebno su zadovoljne ako su u braku s mlađim muževima - iznosi studija. U roku od šest do 10 godina, razina bračnog zadovoljstva muškaraca drastično je pala. Studija je također pokazala da muškarci s mlađim ženama nisu uvijek bili sretni u svojim brakovima. Zapravo, visoka razina zadovoljstva muškaraca nestala je prilično brzo.

Ovi rezultati pokazuju da postoji viša razina zadovoljstva u braku za muškarce s mnogo mlađim suprugama na početku braka, ta viša razina zadovoljstva prilično brzo nestaje i briše se nakon 6 do 10 godina braka, objasnio je McKinnish. S vremenom, ljudi koji su u braku s mnogo starijim ili mlađim supružnikom imaju tendenciju većeg pada zadovoljstva tijekom vremena u usporedbi s onima koji su u braku sa supružnicima slične dobi, prenosi MSN.

Što se tiče razloga zašto su partneri manje zadovoljni u svojim brakovima, McKinnish je napomenuo da bi to moglo biti zbog okolnosti poput gubitka posla ili smanjenja financijskih sredstava kućanstva. Utvrdili su i da kada parovi imaju veliku dobnu razliku imaju mnogo veći pad zadovoljstva u braku kada su suočeni s ekonomskim šokom, od parova koji imaju vrlo malu razliku u godinama, objasnila je.