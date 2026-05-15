Rečenica kojom je rođen HRT: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb!

"Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb" - izgovorila je glumica i prva hrvatska radio voditeljica Božena Begović po prvi puta u zagrebački eter 15. svibnja 1926. godine, malo iza 20.30 sati.

Nakon hrvatske himne i njene najave uslijedio je govor Ive Šterna, prvog direktora i suosnivača Radio Zagreba. Nakon toga emitirali su glazbu i novosti, do 22.30 sati. Bila je to prva radio stanica na jugoistoku Europe, koja je u startu emitirala samo jedan program i mogla se slušati u Zagrebu i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Bila je to preteča Hrvatskog radija, odnosno Hrvatske radio televizije (HRT).

Emitiranje koje je započelo samo jednim programom koji se moglo slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj danas čini 16 programa, suvremenim distribucijskim kanalima dostupnih diljem svijeta. Hrvatski radio danas je dio Hrvatske radiotelevizije. Za potrebe radijskoga programa već je 1929. godine utemeljen radijski orkestar, samo tri godine nakon početka emitiranja tadašnjega Radio-Zagreba i samo šest godina nakon utemeljenja prvog radijskog orkestra u Europi. Taj orkestar danas djeluje pod nazivom Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a poslije njega osnovani su i ostali radijski ansambli: Tamburaški orkestar (1941.), Zbor (1945.) i Plesni orkestar (1946.). Ti su ansambli do danas ostvarili mnogobrojne antologijske snimke raznovrsnih skladbi hrvatskih i stranih skladatelja te održali mnoge zapažene koncerte diljem Hrvatske i svijeta. Dana 25. svibnja 2012. arhiv televizijskoga i radijskoga programa te zbirka notnih zapisa glazbene proizvodnje dobili su status kulturnoga dobra.

Prva radiopostaja u ovom dijelu Europe

Početci Hrvatskoga radija sežu u 1926., kada je počelo emitiranje Radio Zagreba što ga je osnovao Radio klub Zagreb (skupina uglednih radioamatera i poslovnih ljudi na čelu s fizičarom Otonom Kučerom). Bila je to prva radiopostaja u ovom dijelu Europe. Prvi se put oglasila 15. svibnja 1926. na srednjem valu od 350 m iz sjedišta na Trgu sv. Marka. Program je počeo Lijepom našom, koju je na glasoviru odsvirao Krsto Odak, a ravnatelj dr. Ivo Štern i spikerica Božena Begović najavili su početak rada. Prvih 14 godina radio je bio u privatnom vlasništvu Dioničkoga društva Radio Zagreb. Godine 1940. nacionaliziran je od vlasti Banovine Hrvatske, te je tijekom NDH djelovao kao Hrvatski krugoval, a potom nakon 1945. djeluje kao državno poduzeće, društveno poduzeće, javno poduzeće i od 1990. kao javna ustanova: Zakonom koji je donio Sabor Republike Hrvatske preimenovan je u Hrvatski radio (odnosno Radiotelevizija Zagreb preimenovana je u Hrvatsku radioteleviziju). U prvim godinama rada Radio Zagreb upotpunio je shemu i lepezu emisija izvodeći ih iz studija i izravno prenoseći kulturne, športske i druge priredbe iz Zagreba i drugih hrvatskih gradova. Već od 1927. telefonskim vodom preko Beča pridruživao se u zajedničke emisije Mreže srednjoeuropskih postaja (Beč, Prag, Varšava, Budimpešta i dr.). Na temelju te suradnje Radio Zagreb je 1928. primljen u punopravno članstvo tadašnje Međunarodne radiodifuzijske unije (fr. Union Internationale de Radiodiffusion) u Ženevi zastupajući ondašnju Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojoj većim dijelom, kao ni na ostalim prostorima jugoistočne Europe, još nisu postojale druge radiodifuzijske postaje.

Širenje utjecaja

Na kraju prve godine emitiranja (1926.) Radio Zagreb imao je nešto više od 4000 pretplatnika (1976. više od milijun). Razdoblje od kraja 1920-ih do polovice 1930-ih obilježio je pad kupnje prijamnika i zastoj programskog i tehničkoga napretka, uzrokovan i svjetskom gospodarskom krizom. Zaostajanje za bržim razvojem radija u svijetu donekle je nadoknađeno u doba Banovine Hrvatske, kada je Radio Zagreb bio preseljen u primjerenije prostore u Vlaškoj ulici 116 i kada su kupljeni suvremeni tehnički uređaji te povećana snaga odašiljača (s 0,7 na 4,5 kW). Zbog male snage odašiljača te planinskih zapreka (Učka, Velebit, Dinara, Biokovo) čujnost je i dalje bila ograničena. Zato je Hrvatski krugoval – tako se Radio Zagreb zvao u doba Nezavisne Države Hrvatske – 1942. pokrenuo prvu podružnu postaju u Dubrovniku, poslije u Sarajevu i Banjoj Luci i 1943. u Osijeku. Nakon II. svjetskog rata pokrenute su i druge postaje u većim gradovima. Programsko restrukturiranje Radio Zagreba provedeno je 1964. i otada se redovito emitiraju 1., 2. i 3. program. Na cjelodnevno emitiranje 1. program prešao je 1976., a od 1997. na cjelodnevno emitiranje prešli su i 2. i 3. program te Radio Sljeme. Prvi srednjovalni odašiljač snage veće od 100 kW bio je postavljen 1949. u Deanovcu, prvi snage veće od 1000 kW na Rašinovcu pokraj Zadra 1986., dok je prvi ultrakratkovalni odašiljač (FM) proradio na Sljemenu 1957. godine.