Recept kako postati 'zločesta seksi djevojka' - za više strasti

Dečki uživaju kada naiđu na neobuzdane i nesputane žene koje pomiču vlastite granice, ne igraju po pravilima i traže ono što žele, kaže dr. Barbara Keesling, autorica knjige "The Good Girl's Guide to Bad Girl Sex".

Otkrila je nekoliko trikova kako unijeti svježinu u seksualni život i kako biti "zločesta djevojka":

Budi noćas šefica u krevetu

Naredi mu da legne, izvadi lisice, šal, kravatu i zaveži ga za krevet, tako da te ne može dirati. Ljubi ga polako prema dolje, i baš kada dođeš do intimnog područja, vrati se do ušiju i vrata. Neka pati!

Prisili ga da ti kaže što želi, ne puštaj ga dok ne prizna. Jednom kada prizna, oslobodi ga, baci se na leđa i neka on preuzme akciju, piše Cosmopolitan.

Foto: Dreamstime

Obuci zločesti, seksi kostim

Jedan od načina na koji žena može pokazati svoju seksualnost je upravo oblačenje kostima, ostvarivanje svojih fantazija. Takva odjeća će ga izludjeti, pomoći će mu da vizualizira svoje fantazije, da izgara od želje...

Nauči govoriti "prljavo"

Govoriti prljavo zapravo pojačava cijelo seksualno iskustvo, kažu stručnjaci za intimu. Osim toga, mnogi muškarci to vole čuti, to ih dodatno uzbuđuje. Reci mu kako se osjećaš, što voliš i želiš da ti radi, što voliš kod njega, što te posebno uzbuđuje...

Gledaj se tijekom seksa

Samopouzdanje svojim tijelom i pohotna znatiželja obilježja su "zločeste" seksi boginje. Snimaj se tijekom seksa ili to radi pred velikim ogledalom. To će unijeti dodatno uzbuđenje u seksualno iskustvo.

Gledanje samoga sebe tijekom seksa daje dozu voajerskog uzbuđenja, smatraju stručnjaci. Osim toga, uzbudljivo je gledati partnera kako uživa u tebi, kako odgovara na svaki pokret.

Foto: Fotolia

Neka i on bude "zločest"

I dečki podjednako uživaju u realizaciji svojih fantazija kao i žene, bez srama, i zato im to treba omogućiti, čak ponekad izvući to iz njih. Uspiješ li ga motivirati da kaže što želi, to može biti dodatno uzbuđenje - gledati ga kako izgara od želje.

Iznenadi ga grubošću

Rutina i predvidljivost ubojice su dobrog seksa. Želiš li mu pružiti nezaboravno iskustvo, tu i tamo mu priušti malo bolnih trenutaka, malo divlje strasti. Na primjer, ako ste u misionarskoj pozi, čvrsto ga uhvati za guzu, izgrebi ga po leđima, malo jače ugrizi za rame... Neka osjeti strast.

Priušti mu čudno iznenađenje

Recimo, izmasiraj ga senzualno valjkom za tijesto. Ili prolazi polako njegovim tijelo četkom kojom stavljaš rumenilo. Upotrijebi maštu, neka uživa polako.

