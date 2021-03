Mary Frances Kennedy Fisher američka je kulinarska stručnjakinja koja je preminula 1992. godine, no njezine knjige i danas izazivaju velik interes. Tako su izdavači nedavno pripremili reizdanje njezine knjige How To Cook A Wolf iz 1942. godine, a ondje govori o metodama koje koristimo prilikom kuhanja jaja i zašto su pogrešne, prenosi Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto su jaja važna u prehrani

Smatra da je izraz "skuhati jaja" netočan te da se tajna uspješne pripreme ovog jela krije u činjenici da se ono zapravo ne kuha. Pojašnjava kako u trenutku kad ubacite jaje u kipuću vodu žumanjak ostaje sirov, a bjelanjak se odmah skuha. Cilj je kuhati sve sastavnice jaja u isto vrijeme na jednak način.

Nudi dvije alternative za koje smatra da postižu bolje rezultate

Kako biste spriječili pucanje ljuske, predlaže da jaje najprije prelijete hladnom vodom, a tek ga zatim stavite u kipuću vodu. Ostavite ga na laganoj vatri koliko želite, a Fisher napominje kako će se na taj način skuhati jednako brzo kao i kad voda krčka, no bit će bolje kuhano.

Za drugu metodu predlaže da u malom loncu uronite jaje u hladnu vodu koju potom brzo zagrijete, a čim provrije jaje je gotovo i spremno za konzumaciju. Poslije je ipak priznala da postoji i nedostatak, jer je teže očistiti ljusku s jaja ako koristite njezine metode.

Osim toga, jaja su na taj način meko kuhana, a zbog zdravstvene sigurnosti danas svi stručnjaci preporučuju jaja tvrdo kuhati, pogotovo maloj djeci.