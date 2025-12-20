Recepti za tradicionalna božićna jela koja stižu iz Istre i Kvarnera

Božićno vrijeme u Istri i na Kvarneru isprepliće mirise mora, maslina i domaćih ognjišta, stvarajući poseban ugođaj koji se prenosi kroz generacije. Ovdje se poštuju stari običaji i način pripreme hrane kakav se njeguje već stoljećima. U svakoj kući recepti se prenose s nona i mama na mlađe naraštaje, prilagođavajući se vremenu, ali zadržavajući svoj izvorni duh. U nastavku doznajte koja se to jela jedu za blagdane u Istri i Kvarneru.

Bistra riblja juha

Sastojci:

1 kg različite bijele ribe (škrpina, grdobina, ugor, lokarda itd.)

15 dag riže ili noklice (po želji)

1/2 dcl maslinova ulja

20 dag mrkve ili 4-5 kom

1 glavica kapule (luk crveni)( po starinski ne ide kapula)

2-3 češnja češnjaka i lovorov list

malo vina bijelog po želji

2 krumpira (može i ne mora)

1 korijen peršuna i 1/2 vezice peršinova lišća

sol i papar u zrnu

2l ili toliko vode da pokrije ribu prst iznad

vinski ocat ili limun po želji

Priprema:

U padelu (lonac) složiti očišćenu ribu, korjenasto povrće, češnjak, prženu kapulu (luk), lovor i papar u zrnu. Prelijti vodom i staviti kuhati. Kad voda zakuha, smanjiti vatru, dodati maslinovo ulje i kuhati 20-30 minuta ovisno o veličini ribe na laganoj vatri polupokriveno. Kad se riba počne odvajati od kostiju, skinuti s peći, procijediti juhu, a ribu izvaditi i očistiti od kostiju. Procijeđenu juhu vratiti na vatru, posoliti prema ukusu, dodati rižu (može i noklice) i kuhati desetak minuta a možete rižu prokuhati i posebno. U zdjelu za juhu složiti komadiće ribe i korjenastog povrća očišćeno i to u većim komadima sve kuhati, pa poslije lakše je narezati mrkvu na sitnije komadiće, preliti juhom i poslužiti.

Gusta riblja juha

Sastojci:

1,5 kg razne morske ribe

12 dagnji

2-3 mrkve, korijen celera i peršina i lišće peršina

5-6 zrna papra

2-3 žlice maslinova ulja

1 list lovora

2-3 paradajza

peršin

Priprema: Ribu očistiti, meso odvojiti od kostiju i narežite na manje komade. Posebno skuhajte kosti, glave repove. U lonac staviti svo povrće u komadima očišćeno. Dodati meso ribe očišćeno od kostiju i koščica papar, lovor, posoliti pa kuhati 10-tak minuta pa dodati dagnje. Kuhati još 10-tak minuta. Provjeriti da li je kuhano i obilato posuti kosanim peršinom i poslužiti.

Crna riblja juha

Sastojci:

1 l posoljene vode ili riblji temeljac

1/2 dcl maslinova ulja

1 luk

3 čena češnjaka

1 grančica peršina

1/2 kg škarpuna

4 kanoča ili nekih drugih rakova

1 manja sipa

crnilo sipe

par kapi limunova soka

Priprema: U 1 l posoljene vode i popaprene vode u koju ste ulili 1/2 dcl maslinova ulja, te zajedno skuhati 1 neoguljenu kapulu koju izvan malo spalimo na vatri (peći da pocrni), 3 režnja češnjaka, malo peršuna, 1/2 kg škarpuna, 4 kanoča ili nekih drugih rakova, 1 manju sipu očišćenu, ali vrećicu sa crnilom ostavimo po strani. Kad se riba i povrće skuhaju, izvadimo povrće, a u juhu ubacimo malo sipina crnila koje istisnemo iz kesice i pokapamo s nekoliko kapi limunova soka. Poslužiti vruću juhu.

Brancini pečeni u pećnici

Sastojci:

3 komada brancina (oko 400 g svaki)

1/2 vezice kopra ili malo ružmarina

1/2 vezice peršina

1 limun

maslinovo ulje

sol i papar

malo maslaca

1 dl bijelog vina

Priprema: Zagrijte pećnicu na 220 °C. Pripremite marinadu od nasjeckanog kopra (ili ružmarina), peršina, naribane korice limuna i maslinovog ulja. U marinadu dodajte sol i papar po želji.

Na ribi napravite zareze i dobro utrljajte pripremljenu marinadu. Posudu za pečenje lagano nauljite i u nju stavite ribu. Limun kojem ste skinuli koru narežite na tanke ploške i stavite ih ispod ribe.

Pokrijte posudu prozirnom folijom i ostavite na sobnoj temperaturi da se marinira barem 2 sata. Sve ovo možete pripremiti i dan ranije te ostaviti u hladnjaku, a prije pečenja izvaditi ribu malo ranije da se ugrije na sobnu temperaturu.

Grah salata

Recept za 4 osobe. Grah večer prije namočite u vodi!

Sastojci:

pola kg graha

1 glavica luka

suncokretovo ulje

alkoholni ili bijeli vinski ocat

po vlastitom ukusu sol

po želji šareni mljeveni papar

Priprema: Stavite grah kuhati u dosta zasoljenu vodu. Nakon što je grah kuhan, procijedite ga i ostavite u cijediljki koju minutu da se dobro iskapa. Obično je grah kuhan nakon 90min.

Grah prebaciti u veliku zdjelu u kojoj ćete ga posluživati. Narezati luk na rezance pa dodati u grah, začiniti uljem i octom (više octa nego ulja). Salatu dobro izmiješati te staviti u hladnjak na hlađenje, što se duže hladi tim je bolja! Grah ne smije plivati u tekućini.

Purica s mlincima

Sastojci:

1 purica ili 2 zabatka a može i 1 zabatak

ulje ili mast za pečenje (pola ulja, pola masti)

2 veće jabuke

2-3 klinčića, malo korice naranče

1 žlica meda

1 dcl malo temeljca

Mlinci:

500 gr mekog brašna

2 jaja

1 puna žličica soli

1/2 dcl tj 50 ml mlake vode ili manje ovisi o brašnu

i dodatno brašno za posipati

Priprema: Dan prije izvadite puricu ili zabatke i ostavite u blago posoljenoj vodi, u rasolu ili tzv mokrom pacu (najbolje neka meso odleži prije pečenja u mješavini vode i soli. U toploj tako isto i piletinu možemo marinirati ili samo pileća prsa. Ako purica ima 3 kg, trebamo cca 7 litara vode i oko 300 g soli i 1 žlicu šećera po želji, stavimo koricu naranče -limuna - ono isto omekšava meso . Da bismo pripremili osnovnu salamuru, prvo trebamo zagrijati vodu i dodati sol da se rastopi. Vodu zatim rashladimo i meso stavimo u veliku posudu te zalijemo otopinom. Bitno je da bude cijela prekrivena, potom je stavljamo u frižider tj. na hladno, od 12 do 24 sata, ovisno o težini. Poželjno je okrenuti meso 2-3 puta tijekom namakanja. Puricu nakon toga izvadimo, stavimo na rešetku i ostavimo da se na hladnom mjestu osuši te obrišemo. Meso nije potrebno više soliti. U marinadu možete ocijediti naranču.

Osnovnu salamuru možemo doraditi i uz sol dodati šećer i začine (ružmarin i lišće peršuna).

Kad je marinirano u mokrom pacu poslije obrišemo i premažemo masnoćom - maslac daje krasnu boju i okus.. Pospemo začinima za piletinu koje volimo ispečemo i ostavimo poklopljeno. Sutra dan izvadite, obrišete i malo posolite.. U utrobu purice stavite par klinčića i jabuka, namažete malo izvana s medom i prelijete masnoćom. Stavite peći u već zagrijanu pećnicu u protvan ili tj. tepsiju na 180°C-200°C i stavite malo masti (1 žlica) ili ulja zalijte s malo temeljca do 1 dcl.

Pri kraju stavi malo folije ili gornji poklopac od protvana da ne bude previše reš. U međuvremenu mlince pofurite u blago posoljenoj vodi i ostavite u cjedilu na pari poklopljeno par minuta. Mlince takve stavite u protvan u mast 2-3 min. i izvadite na tacnu te složite na mlince narezano meso.

Čupavci

Sastojci:

Biskvit:

4 jaja

250 g šećera

250 g brašna

Pola rum sećera

1 dl mlijeka

1 dl ulja

1 prašak za pecivo

Umak:

2,5 dl mlijeka

200 g tamne čokolade

4 žlice šećera

150 g maslaca

Rum po želji

Priprema:

Ovaj biskvit je jako jednostavan za pripremu. Nema potrebe odvajati žumanjke od bjelanjaka. U zdjelu stavite jaja i šećer pa miksajte dok se smjesa ne udvostruči. Dodajte ulje i mlijeko pa umiješajte. Dodajte suhe sastojke (brašno, mali prstohvat soli i prašak za pecivo) i miješajte dok vam se svi sastojci ne povežu u glatku smjesu. Bez brige - ne možete ga premiksati. Pecite na pek papiru u unaprijed zagrijanoj pećnici na 170° dok vam ne počne poprimati zlatno žutu boju. Pazite da ne prepečete. Provjerite čačkalicom je li pečeno.

Dok se biskvit peče radimo čokoladni umak u koji umačemo biskvit. U lončić stavite mlijeko, sećer , maslac i čokoladu pa zagrijavajte do točke vrenja povremeno miješajući.

Još topao biskvit narežite na pravokutnike 3×4 cm. Svaki komadić umačite u topao umak pa valjajte u kokosovo brašno. Jako je važno da i biskvit i umak budu topli jer će tako biskvit upiti više umaka koji će mu dati predivnu sočnost i čokoladnost. Također preporučujemo da režete na pravokutnike, a ne kockice jer na taj način veća površina upija umak. Kada ih uvaljate u kokosovo brašno odmah ih možete konzumirati isto kao i kad se u potpunosti ohlade. Kako bi zadržali sočnost preporučujemo da ih čuvate u plastičnoj posudi s poklopcem. Naravno u posudu ih stavljate tek kad se ohlade u potpunosti.

Kroštule

Sastojci:

2 jaja

2 žlice šećera

1 vanilin šećer

2 žlice rakije (lozovače ili ruma – za hrskavost)

2 žlice maslaca ili 2 žlice ulja

korica 1 limuna ili naranče

prstohvat soli

oko 300 g glatkog brašna (po potrebi još malo)

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema: Umutite jaja, šećer, vanilin, sol, maslac i rakiju. Dodajte naribanu koricu limuna ili naranče. Postupno dodajte brašno i zamijesite glatko, elastično tijesto (ne smije biti tvrdo). Ostavite ga pokriveno 20–30 min da odmori.

Razvaljajte tijesto što tanje (2–3 mm). Rezačem ili nožem izrežite trake (duge oko 10–15 cm). Svaku traku zarežite po sredini i provucite jedan kraj kroz otvor da dobijete uvijeni oblik. (Možete raditi i mašnice, spirale ili klasične duge trake.)

Ugrijte ulje na srednje jakoj vatri (oko 170–180 °C). Kroštule pržite kratko – 10–20 sekundi po strani, dok ne dobiju zlatnu boju. Vadite ih na papir da upiju višak masnoće.

Kad se malo ohlade, obilno pospite šećerom u prahu.

Savjeti za savršene kroštule: Rakija ili rum sprječavaju upijanje ulja i daju ekstra hrskavost. Tijesto mora biti tanko – što tanje, to bolje. Pržite kratko, jer brzo tamne. Mogu se držati u kutiji i do tjedan dana, ostaju hrskave.