Red ili nered: Pozitvinih strana ima i ako ste okruženi neredom

Trebate li doći do kreativnih rješenja, to će vam lakše uspjeti za neurednim stolom, pokazala je studija. Ipak, uredan stol ima druge prednosti - on potiče mentalnu organiziranost te rezultira primjerenim ponašanjem i učinkovito obavljenim poslom, osobito ako je riječ o rutinskim zaduženjima. Urednost je također dobra za vaš poslovni imidž.

Oko 83 posto voditelja kadrovskih službi izjavilo je kako radni stol utječe na njihovu percepciju zaposlenikove profesionalnosti. Drugim riječima, što vam je organiziranije i urednije radno mjesto, to su veći izgledi da djelujete kao da znate što radite.

No moguće je kombinirati ova dva pristupa - na primjer, na početku stvaralačkog procesa trebaju vam nove ideje, pa dopustite da se rad odvija u neredu, a ako prema kraju projekta pomalo uvodite red, povećat ćete učinkovitost. Ili radni pribor držite u redu, a da prostor ne bi djelovao sterilno, dodajte mu osobni pečat omiljenim ukrasima - istraživanja pokazuju da su ljudi koji to čine smireniji, produktivniji, opušteniji i osjećaju se bolje.

Žuta za razmišljanje, zelena za opuštanje

Pri uređenju ne zanemarujte boje. Sjedite li svakodnevno u sivom uredu, okruženi nezdravim neonskim svjetlima, vjerojatno ćete se osjećati umorno, bezvoljno i nemotivirano. Stoga dodajte malo boje - zeleni detalji smirit će vas i opustiti, žuti vas potaknuti na intelektualne napore, narančasti vas ispuniti optimizmom, bijeli potaknuti na pronalaženje rješenja, a ljubičasti vam razbistriti misli, ističu psiholozi.

Dodajte pokoju sliku netaknute prirode

Šetnje prirodom imaju smirujući učinak, a istraživanja pokazuju da one mogu poboljšati pamćenje za čak 20 posto. Ako vam prozor gleda na obližnji park ili barem stablo, također ćete biti produktivniji. No, isti učinak imaju i fotografije prirode - ako smjestite neki lijepi pejsaž na zid, stol ili zaslon računala osjećat ćete se bolje i učinkovitiji.

Američka istraživanja pokazuju da gledanje snimki pejsaža smanjuje trenutačni stres, ali i ima dugoročne povoljne učinke na zdravlje i raspoloženje.

Zaobljeno je bolje od ravnih linija

Nije važna samo boja, nego i oblik uredskog namještaja. Istraživanja su pokazala da se ljudi okruženi zaobljenim linijama osjećaju mirnijima i opuštenijima. Takve interijere ljudi također proglašavaju ljepšima. Ako ste okruženi ravnim linijama, dodajte pokoji zaobljeni detalj.

Na stolu držite biljku i redovito je zalijevajte

Osim što poboljšavaju kvalitetu uredskog zraka i dodaju boju sumornoj okolini, biljke “razbuđuju” zaposlenike i pomažu povećanje njihove radne produktivnosti, pokazala su američka istraživanja. Čak i ako niste ljubitelj biljaka, oživite li stol drvom života ili malim kaktusima, na poslu ćete se osjećati puno bolje. Samo ih ne zaboravite redovito zalijevati jer uvenule biljke imaju suprotni učinak.

