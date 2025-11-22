ReKonDiP 2025.: Susret studenata i stručnjaka o ključnim globalnim pitanjima

Konferencija je realizirana uz podršku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a generalni pokrovitelj događaja bila je Atlantic grupa.

Događaj je privukao studente i mlade profesionalce iz cijelog susjedstva te kroz dvodnevni program ponudio ukupno sedam panela, dva „one-on-one“ razgovora, predstavljanje knjige i niz prilika za umrežavanje.

Konferenciju su podržali i brojni institucijski partneri, među kojima: REGEA, UNIC, Turistička zajednica grada Zagreba, Grad Zagreb, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH, Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Konferencija je obradila teme koje su mladi istaknuli kao ključne kroz projekt "Moja glas = Moja budućnost" koji se provodi uz financijsku podršku Europske unije kroz program ERASMUS+. Upravo je konferencijom zaključen projekt.

Konferenciju je otvorila voditeljica projekta Antonija Majdančić i dekan Fakulteta političkih znanosti izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar te je zatim uslijedio „one-on-one“ razgovorom s dr. sc. Davorom Božinovićem, potpredsjednikom Vlade i ministrom unutarnjih poslova RH. Uslijedio je panel o regionalnim diplomatskim odnosima s Gašperom Dovžanom, veleposlanikom Republike Slovenije u Hrvatskoj, i Duškom Markovićem, bivšim premijerom Crne Gore.

Na panelu o pravdi i sigurnosti sudjelovali su izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski i prof. dr. sc. Marta Zorko, dok su geopolitički odnosi SAD-a i jugoistočne Europe analizirani uz sudjelovanje prof. dr. sc. Ivana Grdešića, prof. dr. sc. Đane Luše, Mladena Nakića i dr. Mate Granića savjetnika u Vladi RH. Prvi dan zaključen je predstavljanjem knjige dr. sc. Julija Domca o europskoj energetskoj neovisnosti.

Drugi dan otvoren je razgovorom s Norbertom Eschbornom, direktorom ureda Konrad Adenauer Stiftung za Hrvatsku i Sloveniju. Dok je panel o regionalnoj gospodarskoj suradnji predvodio je Ivan Mišetić, generalni tajnik Atlantic Grupe, uz sudjelovanje istaknutih profesora s FPZG-a i Ekonomskog fakulteta.

O europskom putu Zapadnog Balkana raspravljali su prof. dr. sc. Dražen Barbarić, Jovana Marović, Draško Aćimović i Marjetka Kastner. Posebna pažnja posvećena je ulozi mladih na međunarodnoj sceni, a na završnim panelima sudjelovali su mladi delegati i politički aktivisti iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Njemačke. ReKonDiP 2025. pokazao se kao jedan od najznačajnijih studentskih događaja u Hrvatskoj i susjedstvu, pružajući platformu za dijalog između stručnjaka, donositelja odluka i mladih koji će oblikovati budućnost međunarodnih odnosa. Organizatori najavljuju nastavak jačanja suradnje i uključivanja mladih u ključne političke i diplomatske procese.