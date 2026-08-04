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Rekordi turističke 1975. - samo kod nas preko 600.000 gostiju

Piše Marijana Matković,
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Rekordi turističke 1975. - samo kod nas preko 600.000 gostiju
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U jadranskim ljetovalištima, od Ankarana do Ulcinja, boravilo je 1975. godine više od 650.000 domaćih i inozemnih turista

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"Ovogodišnja turistička sezona doživljava kulminaciju. Početkom kolovoza počela je najveća smjena turista, a od danas - kako javljaju naši dopisnici - u jadranskim ljetovalištima, od Ankarana do Ulcinja, boravi više od 650.000 domaćih i inozemnih turista. To je dosad najveći broj gostiju u povijesti jugoslavenskog turizma, što istodobno potvrđuje opravdanu prognozu da će 1975. donijeti našem turizmu rekordan promet i devizni priljev veći od milijarde dolara", pisao je Večernji list na današnji dan 1975. godine.

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