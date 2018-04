Restoran Bela: Prvi naš Chef bio je Titov profesionalni kuhar

Kroz desetljeća svoga predanog rada zagrebačka legenda najbolje zna kako u ugostiteljskim objektima ljudi organiziraju sve vezano uz život, i dobro i loše.

'Nisam znao gemišt natočit'

- Lijepi trenuci, momak s djevojkom izlazi. U ugostiteljskim objektima slave se svečanosti, matura, brak, zaruke, poslovni uspjesi. To su sve trenuci koje vi morate prihvatiti, organizirati, biti s tim ljudima, družiti se i paziti da gosti budu zadovoljni i da naplatite taj svoj trenutak druženja s njima. To je jedan od najljepših poslova koji može biti, druženje s ljudima, to vam nitko ne može platiti jer čujete toliko anegdota, toliko lijepih stvari, ali i crnila. Ali osnovno mora biti vaše pravilo i obaveza da vi ništa niste vidjeli, ništa niste čuli i ništa ne znate. To je osnova dobrog poslovanja - otkriva Bela.

Foto: Dreamstime

Na vrijedan rad naučio je od najmlađih dana, a prve kuharske korake svladao je uz majku. Preko oca, koji je otvorio gostionicu 1923. imao je vezu s ugostiteljstvom, ali priznaje da, kad je otvorio svoj lokal u Tkalči, nije znao ni gemišt natočiti.

- No ja sam čovjek koji se ne libi rada, ništa mi nije teško, sve sam radio. Vodio sam se time da se ono što se ne zna može naučiti. Zato sam učio, stekao zvanje konobara i kuhara.

Radio, studirao i pisao

Stekao sam iskustvo i otvorio svoj restoran, u kojemu mi je prvi kuhar bio Titov profesionalni kuhar. Borio sam se. Zatim sam napravio Staru Tkalču, od nje restoran Bela. Cijelo to vrijeme sam uz rad i studirao, završio studij i pisao - ističe Bela.

U njegovu restoranu radilo je 18 konobara, a dolazili su im baš svi slojevi društva.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Svi s hrvatske estrade bili su mi gosti. Kompletan diplomatski kor, svi su bili u mojem lokalu. Politički establišment, svi su bili moji gosti. Sjećam se Nede Ukraden, pokojnoga Karla Metikoša, Josipe Lisac, bio je moj stalni gost, Gertruda Munitić, operna diva - prisjeća se ugostitelj, kojeg je u poslu naslijedio sin.

Darko Belušić proslavio se i sjajnim jelima. Restoran i danas nudi njegovo najdraže jelo: kosani biftek s pikantnim umakom i domaće njoke.

- Najjače jelo koje je restoran držao bila su pileća jetrica omotana pancetom, pečeno na žaru, domaće kobasice, prilog krumpirići i šampinjoni, to je išlo avionom, to smo slali cijelo vrijeme u Beograd, taj diplomatski kor je bio lud. I veleposlaniku SAD-a sam oko 2 ujutro radio večeru jer je rekao: ‘Daj onu večeru moju’ - prisjeća se Bela, čija će jela i posao ostati zapisani u zagrebačkoj povijesti.

Uvijek trebamo pratiti trendove

Moj savjet je učiti, samo učiti, kroz učenost stječeš sve, kroz izmjenu iskustva s kolegama. Ugostiteljstvo je struka koja se razvija, posebice danas, kad je Zagreb glavni grad jedne europske suverene države, i onda morate znati prihvatiti turiste.

Lokal je podložan utjecaju vremena i potreba, tehničkog napretka. Prihvaćaš ideje, boriš se za napredak, pojašnjava jedan od najnagrađivanijih zagrebačkih ugostitelja.

Napisao pet knjiga

Bela je bezbrojne anegdote pretočio u ciklus ‘Priče iz stare Tkalče’, u kojima je zabilježio dio povijesti Zagreba.