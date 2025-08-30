Obavijesti

Restoran bez jelovnika: Ostala sam bez teksta kad je jelo stiglo

Piše Karolina Krčelić,
Foto: TikTok abbiesadventures_

Američka turistkinja Abbie oduševljena gvatemalskim restoranom bez jelovnika! Bistro Puertas Del Cielo u Floresu pruža jedinstveno iskustvo personalizirane gastronomije

Abbie, turistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država, nedavno je posjetila neobičan restoran u gradu Floresu u Gvatemali koji funkcionira bez klasičnog jelovnika. 

Restoran Bistro Puertas Del Cielo poznat je po tome što gostima ne nudi unaprijed određenu ponudu jela, nego im vlasnik osobno pristupa i razgovara o njihovim željama i preferencijama, kako bi im zatim pripremio potpuno personalizirani obrok.

Nakon što se smjestila, vlasnik joj je prišao i objasnio koje su namirnice dostupne toga dana. Kad ga je upitala za govedinu, objasnio joj je da je može pripremiti točno prema njezinim željama – s više ili manje masnoće, mekšu ili tvrđu. Abbie je rekla da voli "prilično mekanu" govedinu, nakon čega joj je vlasnik predložio umake koji bi se slagali s mesom, poput umaka od gljiva, plavog sira ili tartufa. Odlučila se za kombinaciju gljiva i tartufa, zamijenivši sir paprom.

@abbiesadventures_ Going to a restaurant with no menu in Flores, Guatemala - if you follow one recommendation of mine please let it be this!! I literally recommend this place to everyone going to Flores 📍Bistro Puertas Del Cielo #floresguatemala #flores #guatemalatravel #guatemalafood #guatemala ♬ We all love Flawed Mangoes - RapDeus

Poslužena joj je sočna govedina u umaku od tartufa i gljiva, uz hrskavi krumpir i kruh koji je savršeno upotpunio cijeli obrok. Cijena ovog vrhunskog jela bila je oko 16,50 eura, što je za mnoge obroke ovakvog tipa vrlo pristupačno.

Iako je restoran bio gotovo prazan u trenutku njezina dolaska, Abbie je istaknula kako je usluga bila na visokoj razini te da je atmosfera bila izuzetno ugodna i opuštajuća. Osim toga, vlasnik je bio vrlo pristupačan i zainteresiran da joj pruži najbolji mogući gastronomski doživljaj.

Ovo jedinstveno iskustvo Abbie je odlučila podijeliti na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje je njezin video ubrzo postao viralan. Do sada je sakupio gotovo 220.000 pregleda, a mnogi gledatelji ostavili su pozitivne komentare, hvaleći originalnost i inovativnost ovog restorana koji se odlučio na drukčiji pristup poslu.

Ovakav koncept bez jelovnika u kojem se jelo kreira prema željama gosta rijetkost je i predstavlja osvježavajući pristup gastronomiji, naročito u vrijeme kada mnogi restorani nude gotovo identične menije. Bistro Puertas Del Cielo pokazuje kako je moguće personalizacijom i posvećenošću stvoriti jedinstveni doživljaj, koji gostima ostaje u nezaboravnom sjećanju.

