Retro hlače kariranog motiva: Ključne su i kombinacije tonova

Nerijetko ih biraju one sklone finom britanskom stilu, no ovaj se motiv uvukao i u punk, stoga ga nose i one nešto buntovnijeg stila odijevanja.

Glumica Emily Blunt bira tamne plave i zelene nijanse za večernji izlazak.

POGLEDAJTE VIDEO: Kralj pletenine

Rita Ora se drži klasike, crvena i zelena su najpopularnije.

Zagasiti tonovi dio su jesenskog stila, no i dalje imaju snažnu kreativnu energiju.

Cure koje vole boje imaju super stilske ideje.

Ako ste za minimalizam, tu su opcije s neutralnom sivom.

Divna odijela imaju svoju kariranu stranu, ne treba im ništa osim bijele majice.

Žuta, kao snažan vizualni akcent, ističe se na raznim modelima hlača ove sezone.

