Prva velika retrospektivna izložba legendarne kostimografkinje Ike Škomrlj, pod nazivom 'Beskompromisno svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj Ajki' otvara se u sutra, 8. travnja u 17 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.

Autorice izložbe i likovnog postava su predsjednica ULUPUH-a i kostimografkinja Ivana Bakal te autorica monografije o Iki Škomrlj teatrologinja u Odsjeku za povijest hrvatskoga kazališta HAZU Martina Petranović. Autor grafičkog vizuala je Mario Aničić.

- Proteklo je dvije i pol godine od kada Ajki nije više sa nama. Obilježila je povijest hrvatskog kazališta, televizije i filma. I kao svoje veliko naslijeđe ostavila je kostimografske radove u kazalištu, a kao dio privatne zbirke svoje crteže kostima, dio kostima u privatnom vlasništvu, veliku zbirku literature posvećene kazalištu i općenito umjetnosti te veliko duhovno bogatstvo koje je utkala u sve svoje učenike i asistente, a koji su znali prepoznati njenu veličinu, njen veliki talenat i značaj. Osobno sam počašćena što sam bila u njenom okruženju i što sam imala mogućnost učiti od nje - o kostimografiji i o životu - istaknula je doc.dr.art. Ivana Bakal.

Dodaje kako je u četvrtak takozvano klizno otvaranje, u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Petkom, utorkom, srijedom i četvrtkom moguće je izložbu pogledati od 10. do 17 sati, a subotom i nedjeljom od 10 do 13 sati. Ponedjeljkom je zatvoreno, a izložbu se može pogledati do kraja mjeseca, odnosno do 29. travnja.

Izložba se održava pod pokroviteljstvom ministrice kulture i medija, dr.sc. Nine Obuljen Koržinek, a financijski je realizirana sredstvima Ministarstva kulture i medija te Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

- Posjetitelje očekuju skice za kostime, kostimi - preko tridesetak u prostoru, projekcije predstava i filmova te ulomci iz radio emisija. U središtu izložbe nalazi se i autoričin radni stol, njen privatni kutak pun njenih memorabilija - ističe.

Dodaje kako joj je kao kostimografkinji teško posebno isticati segmente izložbe jer se radi o samom vrhu hrvatske kostimografije.

- Posebno je zanimljivo sve te kostime vidjeti uživo bez granice scene ili bez oka kamere, i prepoznati sav taj rad bez 'prijenosnika' i bez ikakve distance. Ajki je bila perfekcionista, nije se ponavljala, uživala je u svom poslu i ta njena 'igra' je imala izuzetne rezultate. Radila je sa skoro svim istaknutim redateljima druge polovine dvadesetog stoljeća i radila je do nedavno. Izuzetno je cijenila sva majstorska zanimanja, majstore krojače, šminke, maske, majstore postolare, garderobijere, kipare - dakle sve svoje 'manje' vidljive suradnike. Bila je izuzetno obrazovana i načitana, bila je pravi dio autorskih timova - punopravna, talentirana, odličan suradnik i odličan prijatelj. Ova izložba pokazuje sve njeno bogatstvo - Ajki kao kostimografa, Ajki koja je bila zasigurno i stup ovoga društva - priča nam Bakal.

Dodaje kako je izložba logičan nastavak monografije 'Prepoznatljivo svoja' autorice Martine Petranović, u izdanju ULUPUH-a, Hrvatske udruge likovnih primijenjenih umjetnika, koja je i organizator ove izložbe.

Kada smo je pitali zašto su izložbu nazvali 'Beskompromisno svoja', odgovorila je:

- Ajki je bila beskompromisna osoba, jasnog stava koji nikada nije skrivala. Borila se za svoj teatar, svoju struku, zaštitu svoje struke i autorskih prava svih umjetnika te za bolju vidljivost svih struka i majstorskih zanata u kazalištu i filmu. Ova je izložba namijenjena svoj publici - od njenih prijatelja i suradnika, njenih učenika do svekolike likovne publike. Odlična je i za obrazovanje budućih umjetnika, redatelja, scenografa, kostimografa te vizualnih umjetnika. Ovu izložbu svim srcem posvećujem i svojim studentima Diplomskog studija kostimografije, Tekstilno-tehnološkog fakultete, kojima je ona pravi pokazatelj bogatstva naše profesije - kaže, pa dodaje: 'Ajki je toliko toga dala hrvatskoj kulturnoj baštini, primijenjenoj umjetnosti i posebice struci kostimograf, te joj stoga moramo reći jedno veliko hvala. Nezamjenjiva je'.