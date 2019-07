Ribafish: 'Izgledam puno bolje, potrošim 3500 kalorija na dan'

Po sebi znam da je plivanje odlično za održavanje tjelesne mase, ali ne i za mršavljenje. U ova tri tjedna nisam puno skinuo na težini, možda tri-četiri kilograma, ali mi je iz trbuha otišlo u ramena tako da sad puno bolje izgledam, priča Domagoj Jakopović Ribafish, koji od 6. do 30. srpnja plivanjem spaja otoke na spomen sina Roka.

Osim toga, ima bolove u mišićima koji su konstantni, osobito nakon dužih ruta.

- No uz mene su uvijek moje doktorice, koje mi daju magnezij, vitamine i elektrolite. Sa znanjem i iskustvom koje imaju vrlo dobro znaju što mi treba da me ustabili - govori Riba, kojem je najduža ruta bila od Mljeta do Korčule. Tad je preplivao čak 17 kilometara.

Dodaje da, otkad pliva u sklopu svog projekta “RokOtok”, ima bolove i u ramenu, a sve je počelo od “starog” iščašenja koje je nastalo prije deset godina.

Foto: Facebook

- Nisam liječio tu ozljedu, pa se sad vratila od napora. Ali udruženi umovi doktorica daju mi magnezij, masiraju me gelovima za ublažavanje boli te mi stavljaju led i flastere. Kad su ljudi na otocima čuli da me boli rame, nudili su se za masažu. Nekad sam mislio da su masaže bezvezne i da to rade samo žene i rijetki muškarci, ali sad kužim njihovu prednost. Jako me opuštaju i bolovi su manji - objasnio je. Dodaje da se zbog ozljede ramena sad više pazi i ne diže teže predmete.

- Zbog toga je rame sad zadovoljavajuće. Boljelo me na dužim dionicama od 5-6 sati. Na kraćima ga niti ne osjetim. Osim masaža bitno je zagrijavanje 20 minuta prije početka plivanja, za ramena i ruke - rekao je.

Otkad pliva, pije puno više vode. Dok je prije pio tek litru vode na dan, sad popije 3-4 litre.

Foto: Privatni album

- Posebno mi sad odgovara mineralna. Tijekom plivanja imam pauze svakih pola sata i onda pijem vodu i tekućinu s elektrolitima da se hidratiziram - otkriva Ribafish. Iz prehrane je izbacio alkohol i jede manje kruha.

- Povećao sam unos ribe, a izbacio juhe. Jedem gotovo sve, ali premalo voća i povrća. Nemam neku konstantnu prehranu ili meni. Jedem dva obroka na dan jer više ne mogu. Budući da počinjem plivati rano, oko 5 ili 6, tad ne jedem ništa jer bi mi bilo zlo. Nakon plivanja oko 11 opet ne jedem jer sam preslab. Prvi obrok mi je ručak i jedem još predvečer. Nekad znamo imati i kasni ručak, dok su velike rute, pa onda preskočim večeru - priča. Zbog previše obaveza spava tek oko 5 sati.

- To mi je premalo, ali jednostavno ne stignem više. Osim toga, loše spavam jer je to uvijek na nekom neudobnome mjestu poput broda - kaže.

Ribafish svoje aktivnosti prati pomoću pametnog sata za sportaše. Iako se kaže, teško s njim snalazi, informacije su više nego korisne.

- Pametan sat mjeri korake, ali i koliko plivam. Vidi se kakvi su mi bili otkucaji srca, koliko sam kalorija potrošio i koliko sam pod stresom - objasnio je. Jučer je plivao 800 metara od Brača do Šolte, a danas pliva 3,5 km od Šolte do Drvenika velog.

'14 otoka za nama, još 3 za doplivati'

Opisao je kako je izgledao jučerašnji dan te što planira danas i sutra.

- Jako, jako puno djece i roditelja stajalo je i sjedilo na plaži u Nečujmu slušajući priču o projektu #rokotok. Šolta je tako upala u top 3 mjesta s najviše podijeljenih knjiga i poklona, a po prvi put smo imali i ples uz mandolinu u narodnim nošnjama kao i klapu na plaži! Smijeh, ozbiljnost, ruke u zraku, moje loše fore koje su smješnije roditeljima nego djeci, ali stvarno je teško biti zabavan i edukativan ekipi od jedne do sto i jedne godine. Svejedno, svi se izgrlismo, nahranismo u Martinis Marchiju (najveća zahvala gospodinu Ivanu Kuretu na puno toga), posjetismo galeriju Vice Buktenice i završismo kod Koraljke na roštilju - ispričao je na Facebook profilu RokOtok gdje možete pratiti novosti vezane za njegov hvale vrijedan projekt.

- 14 otoka za nama, još 3 za doplivati, danas u 9:00 krećemo iz Maslinice s Obiluskog boka za rt Novicu na Velom Drveniku. Doček za djecu je sutra, u nedjelju u uvali Drvenik Veli u 10 sati - dodao je jutros prije nego je uskočio u more i zaplivao.

Ljudi koji se s njim susretnu oduševljeni su njegovom energijom. Na Facebooku mu ostavljaju pregršt predivnih komentara, a ovo su neki od njih:

'Riba misli da ovo za radi za Roka i radi. Ali saznat će kad se sve slegne koliko je napravio i za drugu djecu i nas roditelje. Ostavlja bez riječi. Riba ne znam jesi li radio u školi? Tamo ti je mjesto, s djecom. Oni te slušaju pogledaj ih.'

'Kad čovjek velik kao more zasluži ljubav sviju, onda to izgleda ovako!'

'Rasplaka me <3'

'Ajme dočeka😍😍 ja ću presušit od suza na ove videe... ❤️❤️❤️❤️❤️'

'Kad mali čovjek dozivi ovakav doček ,veliki treba da se posrame.'

RokOtok - kako je projekt nastao

Na Facebook stranici RokOtok opisano je kako je ovaj projekt nastao i koji mu je cilj.

'RokOtok je nastao u spomen na Roka, dječaka koji je sa svojim ocem isplanirao upoznati i obići sve hrvatske otoke, ali je avantura naglo prekinuta u njegovoj dvanaestoj godini.

Njegov otac Domagoj Jakopović, kojeg ćemo dalje zvati jednostavno Riba, odlučio je nastaviti avanturu i u nju uključiti drugu djecu i roditelje kako bi zajedno ostvarili Rokov nikad završen životni projekt.

Pored Gubeše, ispred Gradine, u blizini Vele Luke na otoku Korčuli... Jedan od najljepših dana u životu... Objavljuje RokOtok u Subota, 29. lipnja 2019.

Cilj projekta je podići svijest o važnosti vremena koje roditelji, kroz sport i učenje provode s djecom te razvijati i poticati dječju radoznalost, interese i istraživački duh.

A upravo kroz igre i aktivnosti s roditeljima, planira djecu učiti o kulturnoj i prirodnoj baštini svakog otoka koji posjeti.

Zaplivajte s Ribom, družite se s djecom i budite i vi dio RokOtoka - lijepe i plemenite priče u koju su pozvana sva djecu bez obzira na dob, tate i mame, bake i djedovi… i svi koji su još uvijek djeca u srcu i duši.'