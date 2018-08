Ribe nepromišljeno troše, dok Jarci kupuju jako proračunato

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!

OVAN - impulzivni (21. ožujka - 20. travnja)

Vama je cilj zaraditi za dobar život, ali novac ne upravlja vama i vašim životom. Potrebna vam je dinamična i izazovna karijera, a ako uz nju dođu i dobri prihodi, tim bolje za vas.

Štednja vam može predstavljati problem, nagli ste te nećete strpljivo i pažljivo voditi svoje financije. Skloniji ste se upustiti u rizične investicijske poslove, osobito one koji obećavaju brzu zaradu. Neki od vas rado će potrošiti i u kockarnici i igrama na sreću.

BIK - štedljivi (20. travnja - 21. svibnja)

Vi ste odani, predani te ste spremni naporno raditi i odricati se u ime materijalne sigurnosti koja je vama od vitalne životne važnosti. Često dugo ostajete na jednom radnome mjestu, osobito ako vam ono omogućuje sigurne i redovite prihode. Kupujete ono što ima vrijednost.

Osjećate se bolje znajući da imate spremljeni iznos za ‘crne dane’. No nekad zaglavite u prevelikim troškovima, osobito ako si njima priuštite uživanje, što može predstavljati prijetnju vašoj štedljivoj naravi.

BLIZANCI - nepromišljeni (22. svibnja - 21. lipnja)

Vi ste impulzivni kupci, uđete u trgovinu po jednu stvar, a kupite još mnogo toga što niste planirali. No nekako to ne doživljavate kao problem.

Vaši mnogobrojni interesi i sklonost promjenama mogu biti razlog češćih promjena posla, a to ponekad može negativno utjecati na vaše financije. No vi ne brinete, nemate strah za egzistenciju koji vas koči u stvaranju i kretanju. Budući da ste inteligentni i snalažljivi, uvijek imate adut u rukavu.

RAK - srčani (22. lipnja - 23. srpnja)

Kad uđete u trgovinu i vidite nešto što vam se sviđa, teško se kontrolirate. No to ne znači da vam financijska sigurnost nije bitna. Spremni ste naporno raditi, čak i posao koji vas ne usrećuje kako biste ostvarili sigurne i vjerodostojne prihode te osigurali sebi i svojoj obitelji pristojan život.

Mogu vas privlačiti i ulaganja u nekretnine, a najsretniji ste kad uđete u trgovinu koja prodaje potrepštine za dom. Niste skloni financijskim rizicima.

LAV - kockari (24. srpnja - 22. kolovoza)

Vi ste u duši kockar, privlače vas luksuz i sve vrhunsko što se može kupiti novcem. Mnogo trošite na odjeću i općenito na ostavljanje dobrog dojma i privlačenja pozornosti. Prilično ste velikodušni, darivat ćete one koje volite i častiti društvo tijekom izlaska.

Kad nemate novca, postajete tjeskobni jer više ne možete uživati u svemu onome što vaše srce toliko voli. Štednja je rijetko vaš izbor, ako pred sobom nemate veliki cilj koji želite dosegnuti. Vi ste i štedljivi, ali i rastrošni.

DJEVICA - minimalisti (23. kolovoza - 22. rujna)

Pomno proučavate cijene, uspoređujete ih s proizvodima u drugim trgovinama, kupujete robu na popustima i ne izdvajate lako za ono što zaista ne smatrate potrebnim.

Vi štedite za mirovinu, za neke planove za budućnost, to vam daje osjećaj sigurnosti. Morate imati spremljeno nešto novca sa strane, a kad to nemate, onda ste skloni zapomaganju. Nerado ulazite u rizike i nesigurne investicije. Vaša financijska strategija je vrlo konzervativna. No ima nešto na čemu ne štedite – hrana i zdravlje.

VAGA - neodlučni (23. rujna - 23. listopada)

Dugo ćete obilaziti oko predmeta koji želite kupiti, promatrati ga, vratiti se sutradan, a potom se od svega umoriti i odustati. Cilj vam je u svaki segment života unijeti ravnotežu, a tako je i s financijskim područjem.

No nećete odoljeti umjetničkim djelima, elegantnoj odjeći, finim vinima i hrani u kojoj vaši nepci uživaju. Rado ćete ljubav dokazivati i poklonima. Ne bi bilo loše da angažirate financijskog savjetnika koji vam može pomoći u investiranju.

ŠKORPION - kontrolori (24. listopada - 22. studenog)

U izgradnji financijskog života slijedite svoje izoštrene instinkte. Ponekad ste skloni oslanjati se na tuđe resurse, nasljedstvo, uvjerenja ste da su vam neki ljudi dužni pomoći i dati vam novac. Strpljivo čekate pravi trenutak za neke financijske odluke, rado ćete primiti i mito.

Skloniji ste tajiti iznose svojih primanja, čak ni vaš supružnik ne zna za vaše štedne račune i plave kuverte. Kao i u drugim aspektima, i tu ste skloni kontroli. Često si postavljate pitanja – kuda odlazi moj novac? Mogu li si to priuštiti?

STRIJELAC - entuzijasti (22. studenog - 21. prosinca)

Vaša omiljena uzrečica je: ‘Uvijek će nekako biti’. No to ne znači da niste spremni naporno raditi za novac, nego samo da vam vaš urođeni optimizam ne dopušta da predugo brinete za egzistenciju. Novac rado trošite na stvari koje će vam biti korisne.

Vaš planet Jupiter u životu vam može donijeti i neočekivane dobitke od drugih ljudi ili igara na sreću. Kad su u pitanju štednja i ulaganja, niste osobito kreativni. No domišljati ste i proaktivni kad novac treba zaraditi.

JARAC - računovođe (22. prosinca - 20. siječnja)

S obje noge stojite čvrsto na zemlji. Sigurna egzistencija i dobar posao za vas su dvije najvažnije stvari na svijetu i s tim se niste skloni kockati. U vašoj je prirodi ugraviran arhetip računovođe i težnja prema stalnom napretku, a vaš financijski profil odražavaju te kvalitete.

Trošite na vrijedne stvari, na one koje ćete moći dugo koristiti, a vaša je izreka – vrijednost za novac. Prilično ste štedljivi, luksuz vas ne privlači i ne podnosite minus na tekućem računu, ako na to niste primorani.

VODENJAK - idealisti (21. siječnja - 19. veljače)

Niste osobito materijalan tip, novac vam nije od presudne važnosti, no volite da ste za rad dobro plaćeni. Po prirodi ste idealist i zanosite se visokim ciljevima, a ako uz to dođe i novac, nitko sretniji od vas.

Skloni ste davati novac u dobrotvorne svrhe, posuditi ga, čak i oprostiti dug. Čuvajte se koristoljubivih osoba i manipulatora. Niste osobito praktični ni štedljivi, to je nešto što možete naučiti kako biste prestali živjeti od danas do sutra.

RIBE - nepromišljeni (20. veljače - 20. ožujka)

Lako se uvalite u minus na tekućem, skloniji ste potrošiti više nego što imate. Ponekad zaboravite platiti račune i novac vam je sporedna stvar na svijetu.

Ima mnogo onih među vama koji se uvale u dugove ili ulože u posao koji im ne donosi očekivanu dobit, stoga ne bi bilo loše pronaći dobrog računovođu. Budite sigurni da ste pronašli nekoga tko je pouzdan i tko vam može dati sigurne savjete.