Richard Burton trebao je glumiti Oskara Schindlera za 750.000 $

Producent Marvin Gosch intervjuirao je tijekom 1964. godine više od 300 Židova prikupljajući informacije i stavove o Oskaru Schindleru, s ciljem da mu to bude temelj za pripremu filma o tom njemačkom industrijalcu koji je tijekom Drugog svjetskog rata spasio oko 1200 Židova od mučenja i sigurne smrti u logorima nacističke Njemačke.

Ljude je spašavao uz pomoć svog računovođe Itzhaka Sterna, zapošljavajući ih u svojim tvornicama koje se danas nalaze u Češkoj i Poljskoj, tako što je za njih plaćao naknadu stožeru SS-a u Krakovu.

Gosch je na kraju istraživanja donio odluku da će sa snimanjem filma o njemu započeti krajem 1965. godine, a glavnu ulogu ponudio je slavnome Richardu Burtonu, i to za honorar od 750.000 dolara, piše Večernji list na današnji dan 1964. godine. Na žalost, nema informacija o tome je li Burton pristao na ulogu, a kako taj projekt nije uspio, prvi film o Schindleru snimljen je 1993. godine, pod naslovom Schindlerova lista.

Nekadašnja verzija multitalent showa

Nervoza, iščekivanje i trema, uz veliki žamor mladih ljudi, vladali su hodnicima Radio Zagreba u ovo vrijeme 1968. godine, u vrijeme natječaja na kojem su se birali mladi pjevači, plesači, glumci, literati i humoristi te svi drugi talentirani mladići i djevojke za sudjelovanje u emisiji "Subotom uveče". Od 104 kandidata, bilo je 90 pjevača, piše Večernji list na današnji dan 1968. godine, a zanimljivo je da se tu našao čak i jedan mladić koji je na odsluženju vojnog roka, ali nije htio propustiti priliku da zapjeva.

Prvi let braće Wright - 12 sekundi

Pioniri američkog zrakoplovstva te prvi graditelji aviona, braća Orville i Wilbur Wright, prvi su ljudi koji su uspjeli poletjeti. Dogodilo se to na današnji dan 1903. godine. Letjeli su avionom vlastite izrade, preletjevši samo 37 metara i održavši se u zraku samo 12 sekundi, no to im je bio poticaj za daljnja istraživanja o tome kako prilagoditi konstrukciju aviona za prijevoz putnika.

U kratkom roku nakon toga održali su više od 105 probnih letova na avionu čiju su konstrukciju sami prilagođavali. No, ubrzo su ponudili suradnju francuskom graditelju aviona Ferdinaddu Feberu, ponudivši mu ugovor za sklapanje aviona sposobnih za letove od 40 km i aviona koji mogu prevoziti putnike.

Tada Wilbur brodom, u velikim sanducima donosi avion u Francusku i sastavlja ga, te radi pokusne, kratke letove, kako ne bi otkrio njegove prave mogućnosti. Ipak, 21. rujna 1908. prekinuo je pisanja o „lažljivoj braći”, zadržavši se u zraku 1 sat, 31 minutu i 25 sekundi. Radio je krugove i osmice iznad glava zaprepaštenih gledatelja, nakon čega je nizao rekorde u vremenu koje je provodio u zraku.

Već 1909. godine Wilbur Wright otvara u južnoj Francuskoj pilotsku školu za učenike iz svih krajeva Europe, a visoka tehnička škola u Můnchenu dodjeljuje njemu i bratu naslov počasnih doktora.

