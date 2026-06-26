Rick Owens i Adidas stvorili 'nosivu klimu': Trenirka na napuhavanje podijelila internet

Modni svijet navikao je na provokacije, no rijetko koja kreacija izazove toliko čuđenja, smijeha i rasprave kao najnoviji komad iz suradnje dizajnera Ricka Owensa i sportskog diva Adidasa. Na Instagram profilu utjecajnog medija Highsnobiety osvanula je snimka s modne piste koja prikazuje modele u golemim, napuhanim crnim trenirkama, dok se u pozadini čuje jasan zvuk ventilatora. Opisana kao "nosiva klima", ova avangardna vizija klasične sportske odjeće odmah je postala predmetom viralne debate.

Osobni klimatizacijski sustav ili modni spektakl?

Iako na prvi pogled djeluje kao ekstravagantni modni hir, ova trenirka ima vrlo specifičnu funkciju. Riječ je o konceptu koji spaja visoku modu s tehnologijom, a cilj je doslovno hladiti osobu koja je nosi. Kreacija koristi Adidasovu Climacool tehnologiju s ugrađenim ventilatorima kako bi stvorila, kako je sam Owens opisao, "osobni klimatizacijski sustav".

Dizajn je prvenstveno namijenjen sportašima visokih performansi, s idejom da se trkačevo tijelo maksimalno ohladi prije utrke.

Ovaj komad dio je obnovljene suradnje između Owensa i Adidasa nakon desetogodišnje stanke, a predstavljen je na Tjednu muške mode u Parizu. Owens, poznat po svojoj mračnoj, minimalističkoj estetici, izjavio je kako je za ovu kolekciju "fetišizirao" klasičnu Adidas trenirku s tri crte.

Foto: Highsnobiety

Rezultat je ekstreman: predimenzionirane, napuhane siluete koje su na pisti upotpunjene prepoznatljivim Rick Owens platforma čizmama i dramatičnim dimnim efektima, stvarajući dojam futurističkog modnog spektakla.

'Ovo već postoji u Japanu': Komentari otkrili inspiraciju

Dok je Highsnobiety u opisu objave naveo da je Owensova vizija Adidas trenirke "divlja", komentari pratitelja brzo su ponudili širi kontekst, ali i dozu humora. Reakcije su se kretale od duhovitih pitanja poput "što se dogodi kad prdneš?" do prijetnji da će "probušiti" odjeću ako je vide na ulici.

Mnogi su odmah povukli paralelu s legendarnim napuhanim odijelom koje je reperica Missy Elliott nosila u spotu za pjesmu "The Rain (Supa Dupa Fly)" krajem devedesetih. "Moje Missy Elliott odijelo na napuhavanje i dalje ima utjecaj", našalila se jedna korisnica.

Foto: Highsnobiety

Ipak, najzanimljiviji komentari istaknuli su da tehnologija hlađenja odjeće ventilatorima nije novost. Više korisnika je napisalo da se slična odjeća godinama koristi u Japanu, gdje je građevinski radnici nose kako bi se rashladili tijekom ljetnih vrućina. "Rick Owens je trebao otići u Japan prije nego što je ovo dizajnirao", stoji u jednom od komentara. Drugi su dodali da su slična rješenja vidjeli i kod radnika u Hong Kongu. Bilo je i onih kojima se dizajn nimalo nije svidio, opisujući ga kao "rasipanje najlona" i jednostavno "užasan" (tal. 'orrenda').

Na kraju, čini se da je ova suradnja uspjela u onome što je vjerojatno i bio cilj: izazvati snažnu reakciju. Iako je verzija s modne piste očito ekstremna i nepraktična za svakodnevni život, temeljna ideja o nosivoj tehnologiji za hlađenje postaje sve relevantnija u svijetu suočenom s klimatskim promjenama. Owens i Adidas su funkcionalni koncept radne odjeće preveli na jezik visoke mode, stvorivši komad o kojem se priča, bilo s podsmijehom ili s divljenjem.