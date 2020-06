Objasnila je kako je iz prehrane izbacila gluten po preporuci stru\u010dnjaka, a isti\u010de kako joj je najte\u017ee bilo suzdr\u017eavati se od \u0161e\u0107era.

<p>Srce mi kuca kao ludo od sreće! Lijevo je fotografija od studenog, a desna od danas, otkrila je influencerica <strong>Annie Pearce </strong>(31).</p><p>Majka petero djece na Instagramu djeluje pod imenom Annies Forget Me Knots, a sakupila mnogo pratitelja i obožavatelja super idejama za frizure. No, s vremenom, počela se baviti raznim životnim temama pa je tako počela pisati i o svojoj borbi s aknama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Detoksikacija tijela):</strong></p><p>- Prošle godine sam se borila s teškim cističnim aknama. Lice me boljelo cijelo vrijeme. Budila sam se usred noći i plakala od bolova. Bilo je to nešto što sam pokušala sakriti od svih nanošenjem šminke. Naučila sam kako sakriti crvenilo, ali 'kvrge' bi i dalje bile vidljive. Zato sam nosila šešire i kosu stavljala što bliže licu. Nisam mogla ljude gledati u oči jer sam se bojala da će svi primijetiti pa sam ih čak znala i izbjegavati. Bila sam depresivna, ali i razočarana u sebe što sam se tako osjećala zbog svoje kože. Nakon što sam gubila novac na razne preparate, pokušala sam pronaći razlog u svom tijelu. Organizam i akne su mi govorile da nešto nije u redu. Otišla sam do liječnika, a on mi je izvadio krv i napravio analizu. Ispostavilo se da mi nedostaje toliko vitamina da sam na kraju dnevno pila oko 25 dodataka prehrani kako bi popravila svoje stanje. Promijenila sam i prehranu. Osim što mi je koža ozdravila, poboljšalo mi se raspoloženje, bila sam manje umorna i imala više motivacije. Opet sam to bila ja - rekla je Annie.</p><p>Objasnila je kako je iz prehrane izbacila gluten po preporuci stručnjaka, a ističe kako joj je najteže bilo suzdržavati se od šećera.</p><p>- Dok suprug jede sladoled, uzmem mu samo zalogaj jer znam da mi to smeta. Otkrila sam recepte na Pinterestu pa mi je bilo lakše - otkriva. Svako jutro započinje sokom od celera.</p><p>Nova prehrana joj odgovara i ističe kako se "preporodila", a kako je cijeli proces izgledao je objavila na svom Youtube kanalu.</p><p>Njezine tutoriale u kojima je pokazivala kako na jednostavan način sam napraviti frizuru kao iz frizerskog salona, obožava tisuće ljudi. Za Noć vještica pokazala je kako uskladiti Minnie frizure sa svojom kćerkicom, no ova frizura ne mora biti rezervirana samo za taj dan.</p><p>Pokazuje i kako napraviti super frizure za nešto kraću kosu.</p><p>Ovo su super frizure koje možete napraviti za svoje malene princeze.</p>