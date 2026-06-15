Riješite kviz i saznajte: Jeste li zanimljiva osoba ili drugima djelujete pomalo dosadno?

Psihološka istraživanja pokazuju da ljude najčešće ne doživljavamo dosadnima zbog tema o kojima govore, već zbog načina na koji komuniciraju. Riješite ovaj kratki kviz i saznajte postoji li rizik da vas drugi doživljavaju kao dosadnu osobu. Kada riješite kviz i zbrojite bodove, na kraju članka saznajte svoj rezultat.

Kako riješiti kviz?

Za svaku tvrdnju dodijelite si od 1 do 5 bodova:

1 bod – Uopće se ne slažem

2 boda – Uglavnom se ne slažem

3 boda – Niti se slažem niti se ne slažem

4 boda – Uglavnom se slažem

5 bodova – Potpuno se slažem

Zbrojite bodove svih 12 tvrdnji i pronađite svoj rezultat na kraju kviza.

Pitanja

1. Kada pričam priču ili anegdotu, obično mi treba dosta vremena da dođem do poante.

2. Razgovore često usmjerim na teme koje se tiču mene samoga.

3. Mislim da je duhovito citirati omiljene filmove ili serije tijekom razgovora.

4. U mom životu dogodilo se mnogo zanimljivih stvari koje bi drugi trebali čuti.

5. Nisam osoba koja se često smije ili šali.

6. Prilično sam kritičan/na pa često ističem što nije u redu.

7. Volim pričati viceve od kojih ljudi ponekad kolutaju očima, ali znam da su smiješni.

8. Život je ozbiljna stvar i nemam puno vremena za šale i neozbiljnost.

9. Jako me zanima mali broj tema o kojima često govorim.

10. Imam nekoliko dobrih anegdota koje često ponavljam.

11. Više volim pustiti druge da govore nego ih prekidati pitanjima.

12. Nemam mnogo hobija ni interesa.

Kako postati zanimljiviji sugovornik?

Stručnjaci savjetuju da obratite pozornost na nekoliko stvari:

Nemojte stalno vraćati razgovor na sebe.

Postavljajte pitanja i pokažite iskren interes za druge.

Izbjegavajte preduge priče prepune nevažnih detalja.

U razgovor unesite više emocija, humora i energije.

Nemojte stalno prigovarati i isticati negativne stvari.

Razvijajte nove hobije i interese koji će obogatiti vaše iskustvo.

Najvažnije je zapamtiti da dosadni ljudi često nisu svjesni kako ih drugi doživljavaju. Ako ste spremni slušati, učiti i prilagoditi svoj način komunikacije, već ste napravili prvi korak prema tome da postanete zanimljiviji sugovornik.



Rezultati:

12 – 24 BODA

NISTE NIMALO DOSADNI

Čini se da ste osoba širokih interesa koja zna slušati druge i voditi zanimljiv razgovor. Pokazujete emocije, prilagođavate se sugovorniku i ne monopolizirate razgovor. Ljudi vas vjerojatno doživljavaju kao ugodnu i zanimljivu osobu.

25 – 36 BODOVA

POSTOJI PROSTOR ZA NAPREDAK

Vaš rezultat sugerira da ponekad možete ostaviti dojam dosadne osobe, ali nema razloga za brigu. Možda prečesto pričate iste priče, ulazite u nepotrebne detalje ili razgovore vraćate na sebe. Dobra vijest je da ste dovoljno blizu "sigurne zone" i nekoliko malih promjena moglo bi napraviti veliku razliku.

37 – 48 BODOVA

LJUDI BI VAS MOGLI DOŽIVLJAVATI DOSADNIMA

Možda ste puni zanimljivih iskustava i ideja, ali način na koji ih predstavljate drugima mogao bi biti problem. Moguće je da previše govorite o uskom krugu tema, rijetko pokazujete emocije ili ne ostavljate dovoljno prostora drugima da se uključe u razgovor. No dobra je vijest da se komunikacijske navike mogu promijeniti.



