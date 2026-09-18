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Riješite novi kviz, osvojite besplatnu pretplatu i provjerite koliko znate o zdravoj prehrani!

Piše 24sata,
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Riješite novi kviz, osvojite besplatnu pretplatu i provjerite koliko znate o zdravoj prehrani!
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Sve sudionike kviza na kraju čeka nagrada! Ponekad nas nutritivne vrijednosti namirnica koje svakodnevno jedemo mogu iznenaditi. Zato riješite kviz i otkrijte koliko poznajete hranu i njezine vrijednosti

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Mislite da znate što je zdravo, što ima najviše proteina, a koje namirnice skrivaju iznenađujuće puno kalorija? Neke namirnice na prvi pogled djeluju kao očiti izbor, no odgovor bi vas mogao iznenaditi.

Od magnezija i proteina do kalorija, vlakana i vitamina - provjerite koliko zapravo znate o hrani koju svakodnevno jedete. Riješite kviz i saznajte koliko biste pitanja uspjeli točno odgovoriti. Nakon što završite kviz, čeka vas nagrada, zato krenite!

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