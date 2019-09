Riješite se dječjih igračaka koje ne koriste i nabavite im nove

Raskrčili smo sobu naše kćeri kako bismo joj ispunili želju i obojili zidove u ružičastu boju. Tijekom tog postupka smo izdvojili četiri ogromne torbe igračaka koje je jedva koristila, odjeće koju je prerasla, knjiga koje nije pročitala, piše autorica na shareable.net.

Sve smo odlučili ponijeti u second hand trgovinu, no tada sam pomislila koliko je tek stvari u sobi mog sina, a da ne govorim o tome što sve čuvamo u podrumu. Ubrzo potom prijateljica mi je spomenula kako je zabrinuta zbog skorašnjih božićnih praznika koji će njezinoj obitelji teško pasti. Zbog financijskih teškoća i otpuštanja teško će pronaći darove za djecu, pa je bila depresivna zbog svega. Počela sam razmišljati o tome.

Moja obitelj često kupuje u trgovinama rabljene robe. Djeca nam nisu opterećena činjenicom da kutija puzzli nije tvornički umotana u plastiku, niti ih brine to što novi komad odjeće dolazi s etiketom na kojoj je tuđe ime. Palo mi je na pamet da nismo jedina obitelj kojoj ne bi smetalo zamijeniti rabljene igračke i robu s nekim drugim te tako uljepšati blagdane. U trenutku sam poslala e-mail svim prijateljima i pozvala ih na razmjenu rabljenih igračaka. Poznajem svoje prijatelje, a zov sirene koja poziva na pospremanje nereda u dječjim sobama sigurno će ih privući.

Ovo su bili osnovni detalji:

- ponesite rabljene ispravne igračke, odjeću i knjige kako biste ih razmijenili u mojoj kući

- očekujte da ćete kopati po tuđim stvarima

- sve što ne razmijenimo darujemo u dobrotvorne svrhe

Kao protuotrov Crnom petku kao datum za razmjenu izabrala sam Dan zahvalnosti. Svidjela mi se ideja da promijenim konzumerizam u dijeljenje stvari koje već imamo, a pritom se družimo i dobro zabavljamo. Tjedan dana prije druženja rekla sam djeci da pronađu i dodaju na hrpu sve one stvari koje su spremni darovati.

Djeca su znala koji roditelji dolaze na razmjenu pa je i čišćenje soba postalo zabavno. Večer uoči razmjene kći je nazvala tetu kako bi joj rekla koje darove smatra idealnima za rođakinju, pa smo te stvari stavili sa strane. Ideja da će njezina rođakinja na božićno jutro odmatati upravo njezin dar dala je mojoj kćeri osjećaj zadovoljstva, a samu ideju razmjene učinila još privlačnijom.

Tog jutra kad smo imali razmjenu ispekla sam čokoladne muffine i skuhala kavu. Druženje je uvijek lakše uz osvježenje, a kako sam pozivala ljude iz različitih društvenih krugova, mislila sam da će se zato svi osjećati ugodnije. Naravno, gosti su odmah nakon što su u dnevnom boravku odložili svoje kutije pojurili u kuhinju.

Oni koji su stigli prvi nećkali su se oko kopanja po tuđim stvarima, no ovdje do izražaja dolazi pritisak vršnjaka. Svi su htjeli vidjeti kako njihove igračke odlaze u novi dom. Uskoro su ljudi sami smislili igre kojima su jedni drugima pronalazili odgovarajuće igračke. Čim bi netko glasno rekao kako je uzeo previše igračaka, svi bi u sobi uskliknuli kako to nije točno i neka uzme još.

Na odlasku ih je većina imala pune ruke igračaka za članove obitelji koji nisu stigli na razmjenu. Obećali su da će i sljedeće godine sudjelovati na razmjeni. Ja sam obećala da ću to pretvoriti u godišnju tradiciju. Svi su se složili da je deset puta zabavnije osobno darovati svoje igračke drugima. Kad su svi otišli, pregledala sam sobu kako bih provjerila što je ostalo. Samo jedna kutija igračaka, i nju smo darovali u dobrotvorne svrhe.

A ja? Ne samo da sam očistila ormare i u kuću donijela snažniji osjećaj blagdanskog duha, nego sam dobila fantastičnu torbu punu igračaka koje se stavljaju na prste.

Evo savjeta kako izvesti darovanje igračaka:

- pozovite ljude s djecom različitih uzrasta. Oni s malom djecom neće imati puno predmeta za darovanje, a oni s puno starijom djecom teško će pronaći nešto za sebe. Veliki raspon različitih uzrasta djece omogućuje da većina nađe nešto što im odgovara.

- pripremite torbe i kutije kako bi ljudi lakše spakirali i odnijeli ono što im se sviđa.

- razmjena je lakša bez djece, no vrlo je vjerojatno da će neki ljudi ipak doći sa svojim mališanima. Za njih pripremite odvojeni prostor kako bi roditelji mogli u miru sudjelovati u razmjeni.

- ne brinite se ako netko uzme samo jednu stvar od vas. Cilj nije cjenkati se, nego iz kuće izbaciti stvari koje vi ne želite, a trebaju nekome drugome.

- pripremite opciju za ostatke. Mojim je gostima veliki plus bila činjenica da neće stare igračke nositi opet kući.

- ne zaboravite na najsitnije igračke koje se množe na dnu kutija i pod bosim stopalima. I takve malene nekome mogu uljepšati Božić.

- kutije su odlično rješenje za igračke s više dijelova. Gradnja igračaka poput kockica posebno je privlačna kad su dijelovi već spremni u kutiji, a novi vlasnik samo ih treba umotati.