Riješite upitnik i provjerite patite li od prikrivene depresije

Negdje sa strane zapišite svoje 'Da' ili 'Ne' odgovore, a na kraju ćete ih zbrojiti i pročitati kako se nosite sa problemima i kojoj skupini pripadate, kaže psihologinja Margaret Rutherford

<p>Depresivne osobe često ne žele drugima reći da su u lošem stanju i pokušavaju sakriti tugu i nezadovoljstvo, zbog čega može biti jako teško primijetiti da je netko depresivan. I premda kad smo depresivni u sebi jako dobro znamo da nešto nije u redu, skloni smo utišati sve znakove upozorenja. Prikaz vlastitog života kao savršenog nekima je jedini način na koji 'rješavaju' problem, a takvo ponašanje psihologinja<strong> dr. Margaret R. Rutherford</strong> zove vještim skrivanjem depresije.</p><p>Ljudi koji svoju depresiju skrivaju, kaže ona, dobro znaju da su depresivni, ali ipak svakodnevno stavljaju osmijeh na lice i negiraju svoju borbu.</p><p>Nisu izolirani, ne izgledaju melankolično ni uznemireno, imaju hrpu prijatelja i dnevnih aktivnosti, a odsutni su i svi drugi pokazatelji emotivne boli. Čak bi im i liječnik ili psiholog vjerojatno rekao da prenaporno rade i da bi trebali usporiti da ne razviju anksioznost.</p><p>Očaj i intenzivni osjećaj usamljenost ostaju tako maskirani cijeli život ponašanjem kao da je sve u redu, no nije li to normalan način života? Prema dr. Rutherford, nije. Ona kaže da tamo gdje postoje tajne postoji i sram. Gdje nema milosti nema ni samoprihvaćanja, a ako nikome ništa ne govorimo, nemogući su i ranjivost i istinska povezanost s drugima. Zato je za <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/perfectly-hidden-depression/202006/do-you-experience-perfectly-hidden-depression" target="_blank">Psychology Today </a>napisala nekoliko pitanja koja nam mogu pomoći da vidimo spadamo li među one koji skrivaju svoju depresiju.</p><p>- Negdje sa strane zapišite svoje 'Da' ili 'Ne' odgovore, a na kraju ćete ih zbrojiti i pročitati kako se nosite sa problemima i kojoj skupini pripadate. Budite iskreni prema sebi! - kaže dr. Rutherford i napominje da 'ovo nije empirijski priznat upitnik i ne treba ga se koristiti kao dijagnostički alat, no svakako može poslužiti da procijenimo sebe i svoj perfekcionizam.</p><p>Prebrojite svoje pozitivne odgovore. Ako ste sa "Da" odgovorili na pet do osam pitanja, vjerojatno ste vrlo odgovorna osoba iako trebate razmisliti o tome da odvojite više vremena za sebe. Odgovor "Da" na osam do jedanaest pitanja ukazuje na to da vašim životom upravljaju visoko perfekcionistički standardi i trebali biste i tome dobro razmisliti. Dvanaest ili više pozitivnih odgovora može ukazivati na prisutnost skrivene depresije.</p><p>Mnogi uspješni ljudi dijele ove osobine, ali umjereno, težeći uspjehu ali ne po svaku cijenu. To se zove pozitivni perfekcionizam. Ali ako vam sram i strah potiču perfekcionizam trebali biste potražiti pomoć i s nekim popričati.</p>