Rijetki portret biskupa koji je Zagrebu ostavio Maksimir uskoro ide na aukciju

Galerija Artmark najavila je svoju nadolazeću Jesensku aukciju, a među posebno zanimljivim segmentima nalazi se rijetka selekcija djela iz povijesne privatne zbirke obitelji Vrhovac. U središtu ove selekcije nalazi se lot 82. portret biskupa Maksimilijana Vrhovca (procijenjenu na €2,000 - €3,000), gotovo 200 godina staro ulje na platnu koje donosi intiman pogled na čovjeka čije je djelovanje ostavilo dubok trag u povijesti Zagreba i Hrvatske.

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Maksimilijan Vrhovac (1752.-1827.), zagrebački biskup od 1787. godine, bio je prosvjetiteljski intelektualac i jedan od važnih prethodnika hrvatskog narodnog preporoda. Njegov utjecaj nije se zaustavio na crkvenoj službi - bio je snažan zagovornik obrazovanja, kulture i hrvatskog jezika, podupirao tiskanje domaćih knjiga te se zalagao za očuvanje narodnih pjesama, starih knjiga i kulturne baštine.

Foto: PR

Najpoznatiji trag koji je ostavio u Zagrebu ipak je Maksimir. Vrhovac je dao urediti nekadašnju biskupsku šumu i pretvoriti je u prostor namijenjen javnosti, odmoru i uživanju građana. U vremenu kada su veliki europski parkovi uglavnom bili privatni prostori namijenjeni kraljevskoj obitelji i aristokraciji, njegova je zamisao bila stvaranje parka dostupnog građanima Zagreba. Maksimir je tako postao jedan od najvažnijih javnih prostora grada i trajni spomen na svog osnivača.

Foto: PR

Posebno je zanimljiv i način na koji je Vrhovac prikazan na ovom portretu. Umjesto tradicionalnog reprezentativnog prikaza crkvenog dostojanstvenika, umjetnik ga smješta u intimni prostor knjižnice, među knjige, naglašavajući njegovu osobnost obrazovanog čovjeka, strastvenog kolekcionara i čuvara hrvatske kulturne baštine. Portret tako ne predstavlja samo biskupa, već otkriva i čovjeka iza javne funkcije.

Foto: PR

Posebnu vrijednost djelu daje njegova provenijencija. Portret je izravnim obiteljskim nasljeđivanjem sačuvan u privatnoj zbirci obitelji Vrhovac u Zagrebu, zajedno s još dvama povijesnim portretima osoba koje su snažno oblikovale Zagreb i Hrvatsku 19. stoljeća.

Među njima je Portret Josipa Jurja Strossmayera, djelo Ivana Simonettija, bliskog Strossmayerova prijatelja i suradnika. Za razliku od formalnih reprezentativnih portreta, Simonetti Strossmayera prikazuje osobnije i neformalnije, što dodatno ističe odnos povjerenja između umjetnika i njegova modela.

Treći portret iz ove cjeline je Portret gradonačelnika Josipa Hoffmana, rad Josipa Franje Mückea, jednog od istaknutijih umjetnika koji su djelovali u Zagrebu tijekom 1860-ih i 1870-ih. Hoffman je bio gradonačelnik Zagreba od 1881. do 1885. godine, a na tu je dužnost stupio neposredno nakon razornog potresa 1880. godine. Ostao je zapamćen kao jedan od ključnih ljudi poslijepotresne obnove i modernizacije Zagreba.

Foto: PR

Tri portreta iz iste povijesne zbirke tako povezuju tri važne priče o razvoju grada: Vrhovčevu viziju obrazovanog i kulturnog Zagreba, Strossmayerovo kulturno i obrazovno nasljeđe te Hoffmanovu obnovu i modernizaciju grada nakon velikog potresa.

Portret Maksimilijana Vrhovca još samo tjedan dana možete pogledati uživo u Galeriji Artmark, prije nego što na Jesenskoj aukciji Artmarka, u četvrtak, 15. listopada u 19 sati u Hotelu Sheraton u Zagrebu, nastavi svoj put prema novoj privatnoj kolekciji.

Izložbu je moguće razgledati do 14. listopada, radnim danom od 10 do 20 sati, subotom od 10 do 18 te nedjeljom od 10 do 15 sati.