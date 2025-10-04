Rižin papir vraća se u modu: Recepti za jela za prste polizati

Pita sa sirom i špinatom u rižinom papiru

Sastojci:

za 4 osobe

Za rižin papir:

12 listića rižinog papira

3 jaja

3 žlice mlijeka

Nadjev:

500 g svježeg sira

100 g kiselog vrhnja

1 jaje

1/2 žličice soli

150 g svježeg vrhnja

Posip: sjemenke sezama

Priprema: Špinat kratko blanširajte u kipućoj vodi samo da malo omekša. Ocijedite, ohladite i sitno nasjeckajte. U velikoj zdjeli pomiješajte sir, kiselo vrhnje, jaje, sol i špinat.

U plitkoj posudi umutite jaja s mlijekom. Svaki list rižinog papira kratko umočite u smjesu, 4-5 sekundi sa svake strane. Nemojte previše namakati - tek toliko da postanu savitljivi bez pucanja. Omekšat će više kada se napune.

Na drvenoj dasci složite 3 lista rižinog papira jedan do drugog, tako da se malo preklapaju. Ravnomjerno rasporedite ¼ nadjeva po sredini. Preklopite rubove preko nadjeva sa sve četiri strane, a zatim lagano zarolajte ili uvijte u spiralu, poput puža.

Stavite spiralu na lim za pečenje obložen papirom za pečenje. Ponovite s preostalim rižinim papirom i nadjevom kako biste oblikovali ukupno 4 pite. Pospite sezamom i pecite na 180°C oko 30 minuta ili dok ne porumene.

Napomena:

Pripremite sve sastojke prije početka pripreme, jer rižin papir može postati ljepljiv ako predugo stoji. Zamijenite dio sira mrvljenim feta sirom za jači okus. Ako koristite fetu, malo smanjite sol. Špinat možete zamijeniti blitvom - samo je malo duže blanširajte.

Slobodno dodajte mladi luk u nadjev. Kratko ga popržite na maslinovom ulju, dodajte nasjeckani češnjak i kad zamiriše, umiješajte narezani špinat. Kuhajte dok špinat ne omekša i tekućina ne ispari. Ostavite da se malo ohladi prije nego što ga umiješate u nadjev.

Pitu možete praviti u obliku jastučića. Stavite žlicu nadjeva u sredinu jednog lista rižinog papira i preklopite rubove. Posložite šavom prema dolje na lim za pečenje i pecite kao što je gore navedeno.

POGLEDAJ VIDEO: Šest laganih ljetnih recepata za jela kojima ćete se svima hvaliti

Pokretanje videa... 01:07 Šest laganih ljetnih recepata za jela kojima ćete se svima hvaliti | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Tortilje od rižinog papira s piletinom i povrćem

Sastojci:

16 listova rižinog papira

2 mrkve srednje veličine

3 x po pola žute, crvene i zelene paprike

1 manja tikvica

1 kom mladi luk ili poriluk

2 šake tanko narezanog slatkog zelja

200 gr pilećeg filea na podlošku Međimursko pile

Žličica soli

½ žličice papra

Ghee maslac za prženje povrća

Ghee black za aromu

Priprema: Piletinu narežite na tanke trakice pa marinirajte. Stavite peći u tavu na otopljeni ghee maslac. Za to vrijeme povrće operite, ogulite, očistite i narežite na tanke, duguljaste trakice. Upalite pećnicu na 180°C, a na lim za pečenje stavite papir za pečenje.

U wok stavite ghee, a zatim mrkvu pa pržite 5 minuta. Dodajte papriku, pržite 5 minuta pa dodajte ostalo povrće. Posolite, dodajte papar, zalijte sa 0,5 dcl vode i dodajte ghee black pa dinstajte još 10 minuta.

Gotovo povrće i piletinu ostavite sa strane i pripremite rižin papir prema uputama na pakiranju. Na svaki papir stavite povrće na sredinu, zatim piletinu, preklopite prema unutra lijevi i desni kraj, a zatim zarolajte.

Rolice stavite na lim za pečenje i pecite cca 15 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Možete kombinirati tako da npr. 2 rolice ostavite sa strane sirove (bez pečenja), nekoliko komada ispecite na tavi na malo maslaca, a ostale stavite na lim za pečenje i pecite u pećnici. Tako ćete dobiti razne okuse i kombinacije pa odmah odlučiti koja vam najbolje odgovara. Poslužite uz omiljeni umak.

Sirove ili pržene rolice

Za sirove rolice trebat će vam nekoliko listova zelene salate po izboru, 1 srednja paprika, 2 srednje mrkve, 1 šaka tanko rezanog kupusa, krastavac, svježe začinsko bilje po želji (menta se odlično slaže s ovom kombinacijom povrća), a dodati možete i šaku klica. Uz to, trebat će vam i nekoliko listova rižina papira.

Povrće najprije očistite, a zatim ga narežite na duguljaste štapiće, tako da otprilike sve bude iste veličine. U veću posudu ili dublji i širi tanjur stavite hladnu vodu. U vodu stavite rižin papir i pustite da stoji 30-60 sekundi kako bi omekšao. Maknite iz vode, stavite na tanjur i pripazite da se na papiru nije zadržalo previše vode. Na svaki list rižina papira stavite dio salate, a zatim dodajte i drugo povrće. Zarolajte i krajeve utaknite prema unutra. Poslužite odmah uz umak po želji.

Foto: 123RF

Dobra ideja bit će umak od kikirikija koji možete napraviti tako da pomiješate 2 žlice kikiriki maslaca, 1 žlicu limunova soka, pola žlice soja sosa, 2 žličice javorova sirupa, malo tople vode kako biste dobili lijepi, svilenkasti umak, a po želji dodati možete i ljuti umak.

Ako rolice želite zapeći, povrće, meso, ribu ili što god dodajete u svoje rolice najprije kratko obradite u wok tavi sa začinima po želji. Dobra ideja bit će dodati im i malo đumbira, češnjaka i mladog luka, ribljeg umaka, sezamova ulja, pa čak i žlicu kikiriki maslaca. Nadjev zatim ohladite, stavite ga na rižin papir koji ste također najprije umočili u vodu, a kada ste sve zajedno zarolali, premažite maslinovim uljem. Pecite na tavi ili u pećnici dok rolice ne poprime hrskavu koricu sa svih strana i poslužite uz umak po želji. Odlična ideja bit će sweet chilli umak.

Burek s rižinim papirom

Sastojci:

12-15 listova rižinog papira (ovisno o veličini tava i slojeva)

400 g mljevenog mesa (govedina ili miješano)

1 veći luk, sitno nasjeckan

2-3 žlice ulja (za prženje i premazivanje)

150 g jogurta ili kiselog vrhnja (za premazivanje)

Sol, papar, začini po želji (npr. crvena paprika, origano)

Voda za namakanje rižinog papira

Foto: Instagram oztelem

Priprema:

U tavi zagrijte ulje pa na njemu prodinstajte sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte mljeveno meso, začinite solju, paprom i po želji s crvenom paprikom i origano. Pržite dok meso ne promijeni boju i ne bude gotovo (cca 8-10 minuta). Ostavite da se ohladi. Za to vrijeme, svaki list rižinog papira na kratko uronite u toplu vodu (samo par sekundi, da omekša, ali da se ne raspadne). Ovdje je važno da ne bude previše mokar jer će se raspasti.

Na dno namašćenog lima ili tave stavite list rižinog papira, premažite ga tanko uljem ili jogurtom. Na njega stavite sloj mesnog nadjeva, zatim opet list rižinog papira (nakon namakanja), premažite i ponovite postupak dok ne potrošite sve sastojke. Na vrh posljednjeg sloja rižinog papira premažite malo ulja ili jogurta. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 25-30 minuta, ili dok površina ne postane zlatno-smeđa i hrskava. Poslužite uz jogurt ili kiselo vrhnje.

Štrudla s jabukama s rižinim papirom

Sastojci: (za 12 komada)

rižin papir

500g jabuka

15-20 g kokosovog šećera (ovisi o tome koliko kiselkaste jabuke koristite)

20 g grubo nasjeckanih oraha

1 žličica cimeta

1 žlica ghee maslaca za premaz

Priprema: Zagrijte pećnicu na 210 stupnjeva s ventilacijom. Ogulite jabuke i naribajte ih. Dodajte šećer ovisno o vrsti jabuka s kojima radite. Ja sam koristila Granny Smith koje su same po sebi kiselije, pa sam dodala malo više kokosovog šećera. Ako pak koristite jako slatke jabuke, možete dodati i par kapi limuna. Jabukama dodajte orahe i cimet. Ako volite možete dodati i grožđice koje ste prehodno namočili u rumu.

Uzmite veću i širu zdjelu te je napunite toplom vodom. Uranjajte pojedinačno svaki list rižinog papira u vodu i držite pod vodom 15-ak sekundi. Izvadite i stavite na tvrdu podlogu. Štrudlice morate brzo motati jer se papir počne lijepiti. Uzmite manju količinu smjese od jabuka kako vam tokom pečenja papir ne bi pukao i nadjev iscurio van. Za jedan papir stavite otprilike jednu žlicu smjese. Namotajte štrudlu (na slikama pogledajte kako) i stavljajte na pleh na papir za pečenje. Između štrudlica ostavite par centimetara razmaka.

Svaku štrudlu premažite ghee ili običnim maslacem, a možete i maslinovim uljem. Stavite u pećnicu i pecite do 25 min. Kako se ne bi presušile, okrećite ih svakih 5 min. Sok koji jabuke puste, pomoći će vam da se izvana fino karameliziraju i ostanu sočne. Poželjno je da ih tokom pečenja umačete u taj sok.

Nakon 20-25 min (ovisno o jačini vaše pećnice) vaše štrudle bi trebale biti gotove. Ako primjetite da su se previše osušile izvadite ih i ranije.

Pustite da se malo ohlade i jedite dok su još tople. Po želji pospite šećerom u prahu. Nadam se da ćete uživati!

Sushi u prženim kozicama u rižinom papiru

Obrok za 4 osobe

Sastojci:

200 g riže za sushi

2 žlice rižinog octa

1 avokado

1 krastavac

200 g rižinog papira, četvrtastog oblika

6 listova zelene salate

6 velikih kozica

½ žličice soli

¼ žličice svježe mljevenog crnog papra

60 g oštrog brašna

2 jaja

100 g panko mrvica

4 dl ulja

1 limeta

60 g ukiseljenog đumbira

Foto: ATSUSHI HIRAO

Priprema:

Rižu skuhajte prema uputama na pakiranju uz dodatak 2 žlice rižinog octa. Očistite kozice i posušite ih papirnatim kuhinjskim ubrusom. Pripremite tri tanjura za paniranje. U prvi stavite oštro brašno, u drugom umutite jaja sa soli i paprom, a u treći uspite panko mrvice. Kozice prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja i na kraju u panko mrvice. Pržite panirane kozice u dobro zagrijanom ulju, da poprime boju zlata.

Nježno uronite 2 rižina papira promjera 6 inča (cca 16 cm) u mlaku vodu-ne sve papire u isto vrijeme, nego jedan po jedan. Nakon što ih potopite, prebacite listove rižinog papira na suhu i glatku površinu.

U sredinu svakog papira stavite listove zelene salate, zatim kuhanu rižu rasporedite po salati, ali rubove ostavite nepokrivene. Na sredinu riže stavite komade krastavca koji ste narezali na štapiće debljine pola centimetra. Dodajte isto tako pripremljen avokado.

Na kraju, uz avokado i krastavac položite pržene kozice. Presavijte strane lista rižina papira prema sredini pa rolajte od dna prema vrhu što čvršće možete. Narežite dobiveni smotuljak na rolice debljine 2 cm pa poslužite uz krišku limete i ukiseljeni đumbir.

Karamelizirane banane u rižinom papiru

Sastojci:

dvije banane

maslac

smeđi šećer

cimet

sezam

rižin papir

Priprema:

Ogulite dvije banane, a potom ih prepolovite i narežite po dužini.U tavi rastopite maslac, te dodajte oko dvije i pol žlice smeđeg šećera i malo cimeta. Nakon što su se smeđi šećer i cimet otopili u maslacu, u tavu stavite banane. Izvadite ih nakon što su se karamelizirale, te u svaki rižin papir (koji ste prethodno potopili u mlaku vodu) stavite po tri kriške banane. Na vrh pospite malo sezama, a potom preklopite rižin papir kako biste dobili rolice. U tavi ponovo istopite malo maslaca, a rolice pržite oko pet minuta, odnosno, dok ne postanu potpuno hrskave.