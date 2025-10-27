Zadar mamac za strane kupce! Povoljnije cijene, atraktivne lokacije i jednostavna kupovina nekretnina. Otkrijte zašto je Zadar hit destinacija za ulaganje u nekretnine
RNM vodič za strane kupce: Korak-po-korak kupnja nekretnine u Hrvatskoj
Zadar privlači strane kupce zbog morske obale, povijesne jezgre, modernih marina i izvrsnih prometnih veza. A1 autocesta, međunarodna zračna luka i trajektne linije prema otocima čine svakodnevicu jednostavnom, a najam u turističkoj sezoni donosi dodatnu vrijednost. Cijene su i dalje povoljnije u usporedbi sa Splitom i Dubrovnikom, dok ponuda uključuje stanove na Poluotoku i Boriku, kuće s bazenom u Diklu, Kožinu i Petrčanima te građevinska zemljišta s važećim dozvolama. U nastavku slijedi jasan proces kupnje nekretnine u Republici Hrvatskoj, s fokusom na Zadar i potrebe stranih državljana.
Tko može kupovati i pod kojim uvjetima
Građani država članica Europske unije mogu kupovati većinu vrsta nekretnina u Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i domaći državljani. Za državljane izvan EU-a kupnja je moguća uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave (često nazvana i “suglasnost Ministarstva pravosuđa”), koja se izdaje ako postoji sporazum o reciprocitetu između Hrvatske i države kupca te ako tip nekretnine nije izričito isključen.
-
Nekretnine na pomorskom dobru nisu predmet vlasništva.
-
Za poljoprivredno i šumsko zemljište te određene nekretnine u zaštićenim područjima mogu vrijediti posebna ograničenja.
-
Ako kupujete putem trgovačkog društva registriranog u Hrvatskoj ili EU-u, pravila se mogu razlikovati od kupnje kao fizička osoba.
RNM (Real Nix Media) prati status nekretnina i pravne uvjete kako bi već u startu filtrirao ponudu koja je strancima pravno i kupoprodajno izvediva.
Priprema: budžet, OIB i provjera pravnog statusa
Prije prve ponude definiraju se budžet, namjena (useljavanje, najam, kombinacija) i kvart, te želite li kuću ili stan. Zadar nudi različite mikrolokacije: Poluotok za ljubitelje centra, Borik i Diklo za blizinu plaža, te mirnije zone poput Kožina i Petrčana za vile s okućnicom.
Za kupnju je potreban OIB (osobni identifikacijski broj), koji nerezidenti mogu dobiti u Poreznoj upravi ili putem punomoćnika. Sljedeći korak je detaljan pregled zemljišne knjige i katastra: traži se čisti vlasnički list, bez tereta, zabilježbi sporova ili hipoteka, te usklađenost površine i opisa. Preporučljivo je zatražiti i uvid u uporabnu ili građevinsku dozvolu, energetsku učinkovitost te provjeriti infrastrukturne priključke.
Predugovor i kapara
Kad je pravni status nekretnine uredan, sklapa se predugovor u kojem se definira cijena, rokovi i uvjeti. U Hrvatskoj je uobičajena kapara od 10%, uz mogućnost zabilježbe predugovora u zemljišnim knjigama radi veće sigurnosti. U ovoj fazi odvjetnik sastavlja dokumentaciju i provodi dubinsku provjeru kako bi se uklonili svi rizici kupnje.
Suglasnost Ministarstva pravosuđa za kupce izvan EU-a
Ako niste državljanin EU-a, podnosi se zahtjev za suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave. Prilažu se:
-
Kopija putovnice i dokaz o prebivalištu
-
Predugovor ili kupoprodajni ugovor
-
Izvadak iz zemljišne knjige i katastarski podaci
-
Dokaz o reciprocitetu (službeno utvrđuje Ministarstvo)
Postupak traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o složenosti predmeta i državi podrijetla. Tek po izdavanju suglasnosti moguće je provesti upis vlasništva, stoga se rokovi u ugovoru prilagođavaju ovoj fazi.
Ugovor, ovjera i porezi
Nakon suglasnosti (ako je potrebna) slijedi kupoprodajni ugovor i ovjera potpisa kod javnog bilježnika. U praksi se kupoprodajna cijena isplaćuje po modelu escrow računa, bankarskog jamstva ili isplatom prije podnošenja prijedloga za uknjižbu, ovisno o dogovoru.
-
Porez na promet nekretnina trenutno iznosi 3% za rabljene nekretnine i plaća se nakon kupnje; kod novih nekretnina u cijeni je često obračunat PDV, pa se porez na promet ne plaća.
-
Prijavu i plaćanje poreza obavlja kupac u propisanom roku, a notar ili odvjetnik mogu podnijeti potrebne obrasce elektroničkim putem.
Uz ugovor se prilažu energetski certifikat, dokaz o isplati i identifikacijski dokumenti, a prodavatelj predaje dokumentaciju za prepis komunalija.
Uknjižba vlasništva i preuzimanje
S ovjerenim ugovorom podnosi se prijedlog za upis prava vlasništva u zemljišne knjige. Po pravomoćnosti rješenja (z.k. upisa) kupac preuzima nekretninu, mijenjaju se brojila i komunalne usluge (struja, voda, otpad) te, po potrebi, prijavljuje boravište. RNM koordinira preuzimanje, stanje brojila i zapisnik kako bi sve bilo uredno evidentirano.
Financiranje i troškovi koje treba predvidjeti
Neke banke u Hrvatskoj odobravaju stambene kredite nerezidentima uz hipoteku na kupljenoj nekretnini; uvjeti ovise o državljanstvu, prihodima i odnosu vlastitog udjela. U budžet uključite:
-
Odvjetničke i javnobilježničke troškove
-
Porez na promet nekretnina ili PDV, ovisno o tipu nekretnine
-
Geodetske usluge ili etažiranje ako je potrebno
-
Osiguranje nekretnine i troškove održavanja zgrade ili okućnice
Dobro je imati rezervu za namještaj, klimatizaciju i eventualnu adaptaciju, osobito ako ciljano želite povećati potencijal kratkoročnog najma u Zadru.
Zašto je Zadar racionalan izbor za strance
Osim prirodnih i kulturnih prednosti, lokalno tržište nekretnina u Zadru nudi uravnotežen omjer cijene i kvalitete života. Blizina nacionalnih parkova, razvijena nautička infrastruktura, kvalitetne škole i zdravstvene ustanove te bogata gastronomska scena čine ulaganje smislenim. Potražnja za turističkim najmom stabilna je i izvan vrhunca sezone zbog događanja, kongresa i sportskih manifestacija, što pojačava prinos i olakšava dugoročnu strategiju posjedovanja.
Uz jasnu proceduru – od OIB-a i provjere zemljišne knjige, preko predugovora, moguće suglasnosti Ministarstva pravosuđa, do uknjižbe vlasništva – kupnja nekretnine u Hrvatskoj, posebno u Zadru, postaje predvidljiv i transparentan proces koji donosi trajnu vrijednost.
